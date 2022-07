The Lord of the Rings: Gollum muestra un nuevo tráiler con gameplay, pero sigue sin fecha específica de estreno

Anunciado en 2019, Nacon finalmente ofreció más actualizaciones con respecto a The Lord of the Rings: Gollum, un juego de exploración y sigilo que seguirá la vida el personaje que le da nombre al juego, al que hemos podido ver también en las películas basadas en estas populares novelas. El nuevo tráiler ha dado un vistazo a lo que ofrecerá el juego en cuanto a gameplay. El viaje de Gollum dará profundidad a su doble personalidad, como el desquiciado Gollum o el precavido Sméagol, en su aventura en busca de aquello lo que más anhela: el anillo único, o como el mismo lo llama, “su precioso”. En el tráiler, podemos ver a Gollum caminar con mucho sigilo, esconderse y escabullirse por el lugar, así como utilizar rocas para lanzarlas y distraer a los enemigos.

Se ha hablado mucho de los gráficos y el diseño del propio Gollum, dos cosas que aparentemente no han logrado convencer a los fans. Daedalic Entertainment, el estudio encargado de este título, también trabajó en los juegos The Pillars of the Earth y State of Mind, así como otros juegos menos populares; este se trata del primer juego grande el que trabaja el estudio. El título contará con una carga narrativa importante, e incluso el jugador deberá tomar algunas decisiones que darán forma a la historia, especialmente a la personalidad de Gollum, que podrá sucumbir a la oscuridad de su interior o encontrar la forma de recuperar un poco el control, dependiendo de lo que el jugador decida. Es una aventura épica de acción y exploración, pero debemos ser cautelosos, pues no se trata de un protagonista poderoso.