Top 5: estos fueron los mejores estrenos de videojuegos en mayo; la industria revivió luego de descansar en abril

Kao the Kangaroo nos contará las aventuras de Kao y su maestro, mientras el joven canguro trata de aprender a controlar el poder de los guantes mágicos que su padre dejó atrás tras desaparecer. Ahora, Kao deberá emprender un viaje en busca de su hermana también desaparecida, y de paso, librar al pueblo de un mal antiguo. El juego se encuentra disponible para PlayStation 4 , PlayStation 5 , Xbox One , Xbox Series X|S , Nintendo Switch y PC .

Un clásico ha revivido. Tras varios años de estar completamente desaparecido, Kao the Kangaroo regresó al mundo de los videojuegos con un reboot/remake del primerísimo juego de la saga, aunque teniendo el cuidado de que conservando se esencial clásica que tanto gustó de las primeras apariciones de este icónico personaje. Este se trata de un plataformero con varios elementos de acción, que recordarán juegos como Ratchet & Clank en su estilo visual y de gameplay .

Kao the Kangaroo

Claro, no encontraremos en esta lista remasterizaciones ni juegos que estrenaron en alguna o algunas plataformas, pero que ya estuvieran disponibles en otras plataformas desde antes.

Del equipo de Wild Flying Hog , y distribuido por los muchachos de Devolver Digital , este juego de acción en scroll lateral, en perfecto blanco y negro y con diálogos en japonés, nos transporta a esa era donde la espada era la resolución más honorable para los conflictos entre individuos y sociedades. El juego se encuentra disponible para PlayStation 4 , PlayStation 5 , Xbox One , Xbox Series X|S y PC . Además, se encuentra actualmente en Game Pass .

Trek to Yomi

Adicionalmente, la quinta entrega numerada de la saga Sniper Elite presenta un modo multijugador competitivo, en el que otro jugador podrá “invadir” nuestra partida y hacer las de francotirador enemigo, por lo que, de ser los cazadores, podríamos fácilmente pasar a ser las presas. Sniper Elite 5 se encuentra disponible para PlayStation 4 , PlayStation 5 , Xbox One , Xbox Series X|S y PC . Este título también se encuentra actualmente en Game Pass .

Evil Dead: The Game

Las películas de Evil Dead son un clásico de culto de horror, y aunque ya había incursionado en los videojuegos, nunca le había ido tan bien como ahora, pues Evil Dead: The Game, desarrollado por Saber Interactive, vendió aproximadamente medio millón de copias en su primera semana, demostrando que todavía hay amor por la saga de Sam Raimi y las aventuras de Ash Williams, interpretado por Bruce Campbell.

El juego es un multijugador asimétrico, por lo que algunos jugadores tomarán el rol de algunos de los personajes más importantes de la saga, incluyendo todas las películas y la serie de Ash vs. Evil Dead, mientras otros jugadores tomarán el rol de monstruos y criaturas. También podremos encontrar enemigos controlados por la IA a los que deberemos destrozar de las formas más sanguinarias para subir de nivel. Evil Dead: The Game se encuentra disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC. Pronto se anunciará la fecha de salida de una versión para Nintendo Switch.