Top 5: los personajes más pedidos por los jugadores en MultiVersus, el juego de luchas gratuito

Scorpion es, probablemente, el personaje de Mortal Kombat más popular de todos. No es para menos, su reputación le precede. Este brutal guerrero retornado ha vivido toda clase de tragedias inimaginables, convirtiéndolo en un espectro de ira y venganza. Originario de una de las sagas de lucha más famosas de la historia, no sería nada raro que fuera añadido a MultiVersus , pues cumple con todos y cada uno de los requisitos.

El hombre más rápido de la Tierra. Flash tiene una enorme comunidad de fans en el todo el mundo, y es uno de los miembros de la Liga de la Justicia más famosos y queridos, sin embargo, Warner está añadiendo personajes para aumentar su popularidad para proyectos no relacionados con MultiVersus , como añadió a Harley Quinn para potenciar su serie de HBO Max , y pronto añadirá a Black Adam para publicitar su película próxima a estrenar.

Origen: serie de televisión Breaking Bad (no pertenece a Warner Bros. )

Irónicamente, el personaje más pedido para el juego es el que menos tiene probabilidades de llegar, pues Breaking Bad no pertenece a Warner Bros., sino a Sony Pictures (aunque que una empresa preste su personaje a otra para una aparición especial no es nada loco, sino más bien común). Breaking Bad es una serie de culto a este punto, y aunque Walter White, su protagonista, no es un luchador, los jugadores ciertamente quieren ver a este personaje dentro de MultiVersus. Aunque la petición nace como meme, cada vez toma más fuerza, al punto de que existen cientos de videos e imágenes editadas en las que el personaje interpretado por Bryan Cranston aparece en el juego.