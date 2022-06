Vidrio templado vs. hidrogel: ¿con qué proteger tus pantallas digitales?

Ya conocemos al viejo y confiable vidrio templado, los hay de varias marcas y distintas calidades, pero usualmente resultan ser bastante efectivos en su labor. El vidrio templado no solamente protege de golpes nuestras pantallas, sino que además, también las mantendrá relativamente limpias, es por eso que para aplicar el vidrio a una pantalla, antes hay que limpiarla hasta la perfección.

Todos queremos mantener a salvo nuestras pantallas digitales, especialmente aquellas que son táctiles y cuyos golpes o rayones son difíciles de reparar, además de muy costoso. Por eso, tenemos por costumbre comprar un protector de pantalla junto con un celular nuevo, casi como si se tratara de una regla no escrita. Un mal golpe puede tener resultados fatales, dejando a nuestro dispositivo inútil.

El sensor de huella es sensible, pero necesita de cierto espacio para poder funcionar, lo más recomendable colocar el vidrio templado solo “por encima” sin pegarlo todavía a la pantalla y probar si el sensor es capaz de leer nuestra huella a través del vidrio, en cuyo caso podremos comprarlo sin problema.

Cuando el vidrio se agrieta, a consecuencia de un golpe o un rayón, se produce una fisura en el propio vidrio, lo cual podría parecer insignificante, pero si lo pensamos en frío, se trata de vidrio roto, y pasar nuestro dedo a lo largo de la pantalla podría ocasionarnos cortes debido a las fisuras, claro que no son profundos, sino más bien bastante superficiales, pero un corte en la yema de los dedos puede resultar muy molesto.

El hidrogel, por su parte, se trata de un compuesto de poliuretano sumamente delgado y casi imperceptible. Al ser tan delgado, no produce ningún tipo de rozadura con el sensor de huella, permitiéndole leer nuestro dedo al instante. Pero esto no significa que no proteja nuestras pantallas, de hecho, el hidrogel resulta ser bastante resistente a los golpes y rayones, y hablando de rayones, al estar compuesto de poliuretano, el protector de hidrogel puede regenerar pequeñas fisuras en su superficie.