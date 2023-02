Wonder Woman, en Suicide Squad: Kill The Justice League, se ve mejor que nunca

Salvo que hayas estado desconectado de internet desde hace mucho tiempo, seguro ya conoces mucho sobre Suicide Squad: Kill The Justice League, el nuevo juego desarrollado por Rocksteady Studios, padres de la saga Arkham, y es en este mismo universo donde se desarrolla esta historia. El título ha recibido cantidades ingentes de publicidad; hay gente a la que le gusta, hay gente a la que no. El título ha destacado por su premisa y jugabilidad, así como también se menciona que el mapa del mundo, o sea, Metrópolis, es el doble de grande que el mapa de Batman: Arkham Knight, y que la ciudad se sentirá viva. Por otro lado, existen muchas críticas hacia el juego, como por incluir un Pase de Batalla o el hecho de que exija estar siempre conectado a internet, aunque se esté jugando en solitario.

Como sea, hoy no estamos para hablar en términos generales del juego, sino de algo muy, muy específico, y es que, en el último tráiler que hemos podido ver, tuvimos un vistazo al personaje de Wonder Woman, que es la única miembro de la Liga de la Justicia que no está siendo controlada por Brainiac, que es el villano principal del juego y que tiene bajo su control mental a Superman, Batman, Flash y compañía, razón por la cual se requiere al Escuadrón Suicida. Es la primera vez que podemos ver a Wonder Woman, o Mujer Maravilla, si lo prefieren, en el universo de Arkham de los juegos de Rocksteady, y su apariencia ha sido objeto de múltiples reacciones. A menudo estamos acostumbrados a ver a Wonder Woman como una mujer germana de cabello oscuro, a veces con la piel bastante pálida y ojos de un azul brillante. Desde luego, así es como ha sido concebida en los cómics de DC Comics.

Sin embargo, si nos remontamos a los orígenes ficticios del personaje, Wonder Woman es una guerrera amazona, perteneciente a la tribu antes mencionada. Es hija de Zeus y la reina Hipólita, por lo que se trata de una semidiosa griega, nacida en la isla ficticia de Temiscira, ubicada en algún lugar secreto cercano a Grecia. Entonces, ¿por qué Wonder Woman no se ve griega? Múltiples han sido los debates sobre cómo se veían los antiguos griegos, ya que en pinturas posteriores a su época siempre se les representó como seres humanos hermosos de piel pálida y lacios cabellos, sin embargo, si miramos a los griegos de la actualidad, notaremos que esta representación clásica que tenemos en la cabeza, debido a la cultura popular, es completamente errónea.

Volviendo al tema, Wonder Woman tiene cientos de años de edad, y su apariencia debería reflejar cómo se veían las mujeres griegas de aquel entonces. Aunque hemos tenido múltiples representaciones de Wonder Woman en los videojuegos, todas han seguido el mismo patrón, lo cual realmente no tiene nada malo, pues respetan el aspecto del personaje en los cómics de donde es originaria.