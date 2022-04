Y llegó la noche; Vampire: The Masquerade – Swansong inicia sus preórdenes en PS4, PS5, PC, Xbox One y Series X|S

Este título desarrollado por Cyanide Studio y Big Bad Wolf Studio , y distribuido por Nacon , está evidentemente basado en los juegos de mesa de World of Darkness , y presentará un extenso mundo completamente explorable, con acertijos y pistas, diálogos únicos y un misterio tras otro. Según el estudio, Vampire: The Masquerade – Swansong cuenta con más de 15 finales para los personajes y la sociedad.

Vampire: The Masquerade – Swansong ya está disponible para su preorden en las plataformas de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC, a través de la Epic Games Store. El título espera su estreno para el 19 de mayo, y además, también llegará a Nintendo Switch más tarde este mismo año. Nacon también ha presentando los incentivos de reserva para las versiones digitales y físicas del juego.

Preordenar el juego en su versión digital nos otorgará un paquete con aspectos adicionales para los tres protagonistas, mientras que al hacer la reserva de su versión física recibiremos el mismo paquete de aspectos, así como un disco de vinilo con la banda sonora del juego, compuesta por Olivier Deriviere. Los usuarios de PS4, PS5, Xbox One y Series X|S que reserven el juego en digital también recibirán el juego Vampire : The Masquerade – Coteries of New York.