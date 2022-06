Ya disponible la demo de JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R en PS4 y PS5; estas son las primeras impresiones

Al iniciar la demo, el juego aclara dos cosas: la primera, es que la personalización de los personajes no está disponible, por motivos obvios, esto significa que no podremos cambiar el atuendo del personaje seleccionado, sus frases ni sus provocaciones y poses. Y lo segundo, es que el progreso obtenido en la demo no se transferirá al juego completo una vez que sea adquirido por el jugador.

Primeras impresiones

Siendo el juego exclusivo para PlayStation 4 llamado JoJo’s Bizarre Adventure. Eyes of Heaven el último videojuego lanzado sobre esta saga de anime, este nuevo juego, aunque se trate de un remake de un juego anterior, vuelve a poner a JoJo’s en el radar de los jugadores, trayendo de regreso un estilo de combate más directo, en lugar del combate abierto que ofrecía Eyes of Heaven.