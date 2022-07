YouTube vs. los niños: la plataforma recomienda videos de juegos de horror y los pequeños se aterran

La paternidad del Siglo XXI ha traído un abanico de desafíos para los padres, pues ellos se criaron si toda esta tecnología que nos rodea, y en el peor de los casos, hoy en día continúan sin entenderla del todo. No es nada extraño que papá o mamá le de su celular o tableta al niño con el fin de que se distraiga/entretenga mientras los padres terminan con sus obligaciones.

Vivimos en una era moderna, donde literalmente vemos nuestras vidas a través de una pantalla digital. La tecnología ha escalado a niveles que hace años eran impensables, y queramos o no, ahora forman parte esencial de nuestras vidas. Como forma de entretenimiento o como herramienta de trabajo, el internet está siempre presente, y cualquier intento de separarse de él significa también hacerlo del mundo.

Los niños, que son ―obviamente― fácilmente impresionables, recorren entonces a YouTube, pues la plataforma predilecta que los padres les muestran, y ahí, ellos se guiarán por aquellas miniaturas que les parezcan más llamativas. Lamentablemente, vivimos en una sociedad extraña, y cualquier persona con conexión a internet puede subir videos a internet, eso incluye a aquellos que crean contenido poco adecuado.

En YouTube circulan miles de videos confusos y sin sentido que solamente pretenden generar visitas a base de miniaturas llamativas para atraer a los niños. Por lo general, estos videos incluyen personajes de videojuegos de terror que no son aptos para menores de edad, como Five Nights at Freddy’s o Poppy Playtime, que son juegos de horror dirigidos a un público adulto.

YouTube no regula, ni le interesa regular el contenido en su plataforma, por lo que los niños están altamente expuestos a estos videos inapropiados. Muy recientemente, en Australia, una escuela primaria se vio en la obligación de escribir a los padres de los niños y pedirles que vigilen el contenido al que se exponen sus hijos, pues asistían a clases sumamente aterrados por videos de, justamente, Poppy Playtime.