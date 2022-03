Eliminatoria Concacaf: Las últimas jornadas, hora, tabla de posiciones y probabilidades de clasificación de las selecciones

- LAS DECEPCIONES DEL OCTAGONAL -

Honduras y Jamaica lo único que tienen por frente es tratar de cerrar este camino fallido con dignidad. Los catrachos abren fuego en el Rommel Fernández ante los panas, reciben a México en un partido que será a puertas cerradas y cierra justamente en Kingston contra los ‘Reggae Boyz’.

Jamaica, dirigida ahora mismo por el mundialista en Francia 98’, Paul Hall, recibe a El Salvador en un partido sin mucha trascendencia, visitan a Canadá y cierran ante la ‘H’.

24 de marzo

Jamaica vs El Salvador - 5:05 pm

Panamá vs Honduras - 7:05 pm

México vs Estados Unidos - 8:00 pm

Costa Rica vs Canadá - 8:05 pm

27 de marzo

Canadá vs Jamaica - 2:05 pm

El Salvador vs Costa Rica - 3:05 pm

Estados Unidos vs Panamá - 5:00 pm

Honduras vs México - 5:05 pm

30 de marzo

Panamá vs Canadá - 7:05 pm

Jamaica vs Honduras - 7:05 pm

México vs El Salvador - 7:05 pm

Costa Rica vs Estados Unidos - 7:05 pm