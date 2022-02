$!Polémica en México: padre de Funes Mori le tira un ‘riflazo’ a Héctor Herrera y atiza contra el Tata Martino

No ha sido una semana fácil para Héctor Herrera y para toda la selección mexicana. Luego de que el mediocampista del Atlético afirmara que el estadio Azteca ya no pesa en las eliminatorias, fue el papá de Rogelio Funes Mori quien le tiró un ‘riflazo’ por su irregular partido contra Costa Rica (0-0).

Miguel Ruperto Funes, padre del delantero argentino nacionalizado mexicano, concedió una entrevista a ESPN en donde analizó el presente del ‘Tri’ y admitió que su hijo no se mostró como lo requiere el equipo, aunque no es el único que no está cumpliendo con las expectativas.

‘‘No solo a Rogelio le faltan cosas para ser el delantero que tiene que ser, sino que a toda la Selección Mexicana. Vi el partido contra Costa Rica y no puedo creer que un terrible ‘5’ que juega en el Atlético de Madrid, de diez pases que dio, seis los diera mal’’, lanzó Ruperto Funez refiriéndose a Héctor Herrera.