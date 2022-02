México y Panamá en duelo clave del premundial de la Concacaf, Canadá se acerca a Catar

Panamá es cuarta con 17 unidades y tendría el boleto al repechaje, pero Costa Rica se mantiene con vida en la quinta posición con 13. El Salvador con 9 y Jamaica c on 7 están al borde de la eliminación. Honduras con tres ya sólo jugará para cumplir los trámites.

Canadá se presentará com o líder inalcanzable con 22 puntos , seguida por Estados Unidos que marcha con 18, los mismos que tiene México. Estas tres selecciones tienen por ahora los pases directos al Mundial.

- Sin festejos anticipados -

El estadio Cuscatlán de San Salvador, a partir de las 7:00 pm será el escenario donde Canadá buscará ante El Salvador más puntos que le permitan sellar con anticipación su pase al Mundial.

Los salvadoreños siguen de pie en la eliminatoria porque aprovecharon el partido anterior ante Honduras para ganar 2-0 mientras que los canadienses fueron certeros contra Estados Unidos.

“Aún no estamos clasificados”, dijo el inglés John Herdman, director técnico de Canadá, en un mensaje a sus jugadores: “mientras los puntos necesarios no estén en la bolsa no permitiré a los chicos fijarse en la tabla de posiciones”.