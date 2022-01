$!Chicharito Hernández abrió su corazón: ‘‘No es fácil escuchar el ‘Chichatronco’, que soy un mal padre o que mis hijos no son míos’’

‘‘No es fácil estar escuchando todo el día cosillas, no es fácil. Que el ‘Chichatronco’, que el chicha esto, que el chicha lo otro, que hasta si mis hijos no son míos, que soy un mal padre... Pero aquí estamos al pie del cañón”, dijo el mexicano mientras degustaba de sus alimentos.

Chicharito señaló que le duele escuchar que es un pésimo futbolista, que es un mal padre y que incluso sus hijos con la modelo Sarah Kohan no son suyos.

El delantero del Galaxy habló sobre lo difícil que le resulta ser cuestionado, no sólo en el ámbito deportivo, sino también en lo personal.

Chicharito tiene dos hijos, Noah y Nala , producto de su relación con su expareja Sarah Kohan . Fue a finales del 2020 cuando comenzaron a circular rumores de que el primogénito del jugador no era en realidad suyo, sino de Diego Dreyfus , su amigo y coach mental.

En malos términos

La relación entre Chicharito y Sarah no ha sido la mejor desde el 2021, pues ella lo habría demandado por abandono y descuido de sus dos hijos.

Hace unos meses, en entrevista para ‘The Ringer’, Hernández reconoció que no fue la mejor pareja para Kohan, aceptando su responsabilidad en la ruptura de su relación.

“No fui el mejor compañero que necesitaba ser, no fui el gran papá que quería ser, no fui un gran amigo, no fui el gran ser humano que quería ser”, manifestó.