'Turco' Mohamed atendió a TUDN y pide perdón tras polémica con Faitelson: "Se me cruzaron los cables..."

Antonio Mohamed, bicampeón con Toluca, finalmente concedió una entrevista a Televisa al aparecer en el programa 'Línea de 4' de TUDN y ofreció una disculpa pública por el altercado con el periodista David Faitelson. Faitelson había criticado duramente al técnico argentino por sacar del 11 titular al portero Hugo González tras el error que cometió en la final de ida contra Tigres.



Esto provocó que el 'Turco' Mohamed decidiera encararlo durante los festejos luego de ganar el título del Apertura, asegurando que no le daría entrevistas a la empresa en la que trabaja. Según Faitelson, el DT también estuvo a punto de golpearlo. "Cuando le dije que les diera entrevista a compañeros de Televisa, me respondió: 'sólo le doy entrevista a Televisa si te mandan a ti a la mi***'. Mohamed fue un majadero, altanero, muy vulgar, fue un barra brava, me decepciona también la directiva del Toluca", explicaba el reportero de TUDN. Con los ánimos ya calmados, el entrenador del Toluca admitió que se equivocó con su comportamiento y busca cerrar un polémico capítulo que escaló en las redes sociales y generó varias opiniones entre periodistas y aficionados. Mohamed aceptó dialogar con los reporteros de TUDN, pero con la condición de que Faitelson no estuviera en la mesa y se disculpó por todo lo sucedido. Afirma que su enfado no fue contra la televisora.