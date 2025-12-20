Futbol Mexicano

'Turco' Mohamed atendió a TUDN y pide perdón tras polémica con Faitelson: "Se me cruzaron los cables..."

El técnico del Toluca ofreció disculpas por su altercado al final del partido y explicó por qué sacó a Hungo González del once inicial.

2025-12-20

Antonio Mohamed, bicampeón con Toluca, finalmente concedió una entrevista a Televisa al aparecer en el programa 'Línea de 4' de TUDN y ofreció una disculpa pública por el altercado con el periodista David Faitelson.

Faitelson había criticado duramente al técnico argentino por sacar del 11 titular al portero Hugo González tras el error que cometió en la final de ida contra Tigres.

Faitelson cuenta todo lo que ocurrió con Mohamed tras la final: "Solo doy entrevista si te mandan a ti a la mi***"

Esto provocó que el 'Turco' Mohamed decidiera encararlo durante los festejos luego de ganar el título del Apertura, asegurando que no le daría entrevistas a la empresa en la que trabaja. Según Faitelson, el DT también estuvo a punto de golpearlo.

"Cuando le dije que les diera entrevista a compañeros de Televisa, me respondió: 'sólo le doy entrevista a Televisa si te mandan a ti a la mi***'. Mohamed fue un majadero, altanero, muy vulgar, fue un barra brava, me decepciona también la directiva del Toluca", explicaba el reportero de TUDN.

Con los ánimos ya calmados, el entrenador del Toluca admitió que se equivocó con su comportamiento y busca cerrar un polémico capítulo que escaló en las redes sociales y generó varias opiniones entre periodistas y aficionados.

Mohamed aceptó dialogar con los reporteros de TUDN, pero con la condición de que Faitelson no estuviera en la mesa y se disculpó por todo lo sucedido. Afirma que su enfado no fue contra la televisora.

¡Le dio con todo! José Ramón Fernández humilló a Faitelson y le pone nuevo apodo: "El más imbécil"

"Quiero pedir una disculpa a ustedes, que estaban en vivo en ese momento, al canal y a la audiencia. Me venció un poco lo que me pasba por dentro. Se me cruzaron los cables y me ganó la calentura", expresó el estratega de 55 años.

"Para mí eso es ya un capítulo cerrado. No tengo nada contra ustedes ni contra el canal, al contrario. No hay ningún problema. A mí las críticas no me hacen nada, son parte de esta profesión. Cualquiera de ustedes podrían decir lo mismo, de como dirijo, como soy, pero siempre con respeto", añadió.

Sobre la decisión de mandar al banquillo a Hugo González y poner a Luis García de titular, Mohamed fue claro. "La decisión es 100% mía, obviamente consultada con el entrenador de arqueros y basada en la experiencia que me ha tocado vivir con Hugo en otras situaciones y como venía el ambiente. Por eso elegí a Luis. Preferí tomar esa decisión".

