'Turco' Mohamed atendió a TUDN y pide perdón tras polémica con Faitelson: "Se me cruzaron los cables..."

"Quiero pedir una disculpa a ustedes, que estaban en vivo en ese momento, al canal y a la audiencia. Me venció un poco lo que me pasba por dentro. Se me cruzaron los cables y me ganó la calentura", expresó el estratega de 55 años. "Para mí eso es ya un capítulo cerrado. No tengo nada contra ustedes ni contra el canal, al contrario. No hay ningún problema. A mí las críticas no me hacen nada, son parte de esta profesión. Cualquiera de ustedes podrían decir lo mismo, de como dirijo, como soy, pero siempre con respeto", añadió. Sobre la decisión de mandar al banquillo a <b>Hugo González</b> y poner a <b>Luis García</b> de titular, <b>Mohamed </b>fue claro. "La decisión es 100% mía, obviamente consultada con el entrenador de arqueros y basada en la experiencia que me ha tocado vivir con Hugo en otras situaciones y como venía el ambiente. Por eso elegí a Luis. Preferí tomar esa decisión".