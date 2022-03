$!Se carcajearon: la imperdible reacción de Gio Reyna tras las comparaciones con Maradona; Pulisic se tapó el rostro de “vergüenza”

“Ahm... no sé sobre eso. Fue una carrera bonita, que no finalizó en nada. (La imagen) la guardaré en el carrete de mi cámara, pero no hizo realmente nada para el equipo, así que espero anotar uno así la próxima vez”, respondió Reyna sobre la insólita comparación.

Aún tras la respuesta, Gio no dejaba de ver a Pulisic, que no podía creer lo que acababa de escuchar. Ambos atacantes son los futbolistas de mayor renombre de la escuadra norteamericana, que está a un triunfo del Mundial de Qatar.