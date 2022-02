$!Sorpresa: ¡El ‘Kun’ Agüero estará en el Mundial de Qatar 2022 con la selección de Argentina!

Sergio Agüero , delantero que se tuvo que retirar esta temporada por su problema cardíaco, sorprendió a todos al revelar en diálogo con Radio 10 de Argentina que no faltará a la cita mundialista que se llevará a cabo a finales del 2022.

“Las ganas de ganar el Mundial están. El equipo está muy confiado. Scaloni encontró el grupo y eso es muy importante para un plantel”, dijo el ‘Kun’ sobre el nivel que le ve a sus excompañeros.

Por último, Agüero recordó lo que fue el desenlace de su problema cardíaco. “Me avisó antes mi corazón. Diez días antes, tuve en el entrenamiento una arritmia muy cortita. Parecía que estaba todo bien y después pasó en el partido. No me lo esperaba tampoco, sentía que me ahogaba’’, cerró.