PlayStation Store ofrece hasta un 60% de descuento en videojuegos

La promoción de rebajas en PlayStation Store ofrece ofertas en gran cantidad de juegos para PS4. El usuario podrá ahorrar hasta más de 60% de descuento en juegos como FIFA 20, Mortal Kombat 11, Days Gone, Star Wars Jedi: Fallen Order y muchos videojuegos más.

Juegos de PlayStation Store en oferta

Son más de 300 videojuegos para PlayStation 4 que tienen descuento, hay gran variedad de títulos en rebajas, pero los más destacados son los favoritos de todos los gamers.

EA SPORTS FIFA 20 60% de descuento

Mortal Kombat 11 60% de descuento

Football PES 2020 67% de descuento

Crash Team Racing Nitro-Fueled 40% de descuento

Call of Duty: Black Ops 4 67% de descuento

Grand Theft Auto V: 50% de descuento

Call of Duty: Modern Warfare 20% de descuento

The Crew 2 70% de descuento

Así como estos juegos hay gran variedad de más videojuegos con impresionantes descuentos; Dragon Ball Z: KAKAROT, Just Dance 2020 y demás que puedes encontrar en la tienda.



PlayStation Store anuncia que el 15 de abril se añadirán nuevos juegos con descuentos.

Estas rebajas de primavera durarán hasta el 29 de abril, pero hay que tener en cuenta que algunos juegos dejará antes la promoción, por eso la PlayStation recomienda a sus usuarios estar pendiente de la tienda para evitar quedarse sin su videojuego favorito.