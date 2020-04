Universidades privadas de México impulsan a la práctica de los eSports

El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, la Universidad Iberoamericana y la Anáhuac, todas universidades privadas de México, son las que están incentivando a la práctica de los deportes electrónicos.



Oscar López, director estudiantil de la Universidad de Monterrey, explicó a Efe que ellos ya han realizado varias ediciones de los eSports. "Tenemos poco más de dos años en los que convocamos a competencias internas nacionales de eSports. En la segunda edición más de 1.000 alumnos a nivel medio y superior participaron”.

En qué ayudan los eSports a los estudiantes

El director reconoce a los eSports como un deporte, ya que estos estimulan la competencia en los estudiantes así como el liderazgo y la confianza.



Y es que los deportes electrónicos al igual que otra disciplina deportiva, ayudan a los competidores a mejorar sus reflejos desarrollando también la capacidad de tomar decisiones y les agiliza su aprendizaje sin mencionar la competitividad que este ofrece.



El Instituto aún no da becas deportivas a los jugadores de eSports, pero la propuesta de hacerlo ya está contemplada.



México es el primer país de América Latina que cuenta con un estadio de eSports.

Beneficios que ofrecen las universidades por los eSports

Por otra parte en la Universidad Anáhuac, cuenta con un plan de deportes electrónicos que contempla un diplomado y la licenciatura en Dirección de Empresas de Entretenimiento, con un especialización en videojuegos.



En dicha Universidad ya cuentan con las becas deportivas para los jugadores de eSports y tienen convenidos para que empresas como Ubisoft, que es una compañía francesa desarrolladora y distribuidora de videojuegos, para que contraten a sus alumnos.



Además, también tienen un convenido con la organización costarricense de eSports, Infinity, para que su equipo de la Liga Latinoamericana de League of Legends use sus instalaciones para fines de entrenamiento físico y actividades recreativas.



Por último la Universidad Iberoamericana Ciudad de México tiene un equipo representativo de eSports, el cual es coordinado por un estudiante. la Universidad considera importante el que los alumnos se integren a estas actividades para que desarrollen su nivel mental.



Por eso en 2019 realizó su primer campeonato de eSports, en el que participaron con varios equipos de diversas universidades de México.



Las universidades privadas son las que tienen equipos de eSports reconocidos por las autoridades escolares, en cuanto a las universidades públicas, como la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional, tienen equipos pero no son reconocidos por estas autoridades.