Conoce el calendario de torneos online de los eSports

Con el fin de que los amantes de los deportes electrónicos no se pierdan de ninguna competencia los eSports han creado torneos online, incluso algunos de sus torneos presenciales fueron llevados a web y finales se disputarán online.



Incluso se han organizado nuevas ligas ayudando esto al crecimiento de los deportes electrónicos, varias de estas se han realizado para organizaciones benéficas o ayuda para combatir el coronavirus.

Calendario de eventos eSports

Torneo de FIFA20

EA Sports ha organizado un torneo de FIFA20 donde juntará a 20 fútbilostas profesionales de 20 de los clubes más históricos de Europa en la Copa EA SPORTS FIFA 20 Stay and Play.



Como parte de la Copa Stay and Play, EA también donará un millón de dólares para ayudar a apoyar el alivio y recuperación inmediata y a largo plazo de las comunidades más afectadas por el Covid-19.



El torneo empezó el 15 de abril y cada partido será un partido 1v1 con una valoración máxima de 85 en caso de empate después de los 90 minutos, jugando cada semana, los juegos se decidirán por tiempo extra y penales.



Los equipos que formarán parte de la copa Stay and Play serán:



Inglaterra: Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham Hotspur

Francia: Olympique Lyonnais, Marsella, PSG

Alemania : Dortmund

España : Real Madrid, Atlético de Madrid, Valencia.

Portugal : Oporto

Italia: AS Roma

Países Bajos: Ajax, PSV Eindhoven

Suecia: AIK, Djurgården

Finlandia: HJK Helsinki

Dinamarca: FC Copenhague, Brondby

Los espectadores podrán seguir la Copa Stay and Play en vivo en el canal EA SPORTS FIFA en Twitch, así como también podrán tener la oportunidad de ganar recompensas con Twitch Drops.



Vinicius representará al Real Madrid en el torneo de FIFA 20 de EA Sports.

Copa Movistar

Con el fin de dotar el contenido de entretenimiento digital a los aficionados del fútbol tradicional y de los videojuegos, durante estos días de cuarentena, se ha creado la Copa Seguimos Conectados de Movistar.



Más de 1000 jugadores fueron inscritos en esta competencia en más de 900 equipos. Esta competencia se realizará cada lunes y viernes, a partir de este viernes 17 de abril.



Los partidos serán retransmitidos a traves de los canales digitales de Movistar eSports en Youtube y en Twitch y será costeado por profesionales de la VFO.

La modalidad de juego que propone el torneo es el Modo Clubes Pro de FIFA 20 11VS11, en el que hasta 11 jugadores pueden jugar en su equipo, cada uno con su propio avatar, siendo así el modo del videojuego más cercano al deporte tradicional



Las rondas finales se jugarán los siguientes días:



Lunes 20 de abril (reservado para los octavos y los cuartos de final)

Miércoles 22 de abril (reservado para las semifinales)

Viernes 24 de abril (reservado para la gran final)

Finales de Torneos de Apertura de LoL

Los esports de League of Legends se preparan para los duelos finales del Torneo de Apertura en todo el mundo, durante abril y mayo, las ligas regionales llevarán a cabo sus respectivas finales del Torneo de Apertura 2020.

Liga Latinoamericana de LoL

La Liga Latinoamericana de League of Legends más conocidos como LLA, está llegando a la última semana de fase de grupos donde hay cuatro equipos con posibilidades de quedar en primer lugar.



Este torneo se hace normalmente de manera presencial pero debido a la situación del Covid-19 se optó por hacerlo de manera virtual. Y la final de la LLA se realizará el 2 de mayo.

Campeonato Europeo de League of League

LEC como es más conocido este campeonato, está próximo a realizarse las semifinales en la última jornada donde conocerán a los finalistas para la siguiente y última fase final.



Uno de los pases a la final ya esta, falta encontrar el último finalista, para esto se realizará el partido este sábado 18 de abril y para culminar con la fase la final se hará el domingo 19.

League of Legends Championships Series

Más conocida como LCS uno de los torneos más importantes de League of Legends, ya tiene a su primer finalista, Cloud9, este se ha convertido en el primer finalista de la LCS de primavera de 2020.



El rival saldrá de la eliminatoria que se disputará el próximo 18 de abril y la final se realizará el 19 de abril.



Zven puede convertirse en el primer jugador en ganar la LCS europea y norteamericana.

Torneo Overwatch

Este será un torneo de duración diaria, en cada función de la ronda en la que termines el torneo, los jugadores obtendrán oro, los primeros 32 lugares obtendrán premios, por lo que no te quedarás sin premio.



El ganador de la partida será el equipo que tenga más puntos en el global de la partida. En caso de empate en puntos, reinarán las mismas reglas que en el competitivo .

Este torneo será 1VS1 y empezará este 20 de abril, para inscribirte solo tienes que registrarte en la página oficial.

Torneos de Magic

Magic está realizando torneos 1VS1 con el fin de dar recompensas de oro a sus jugadores, para esto tienes que inscribirte en el sitio oficial, donde se muestra el reglamente que los torneos tendrán.



Magic dará recompensas a los primeros 64 puestos, por lo que hay grandes posibilidades por tener una. La realización del primer torneo será el 19 de abril y el siguiente torneo a disputarse será el 26 de abril.

LADDER LATAM 1VS1

Por cada partido ganado subirás en la clasificación, si pierdes bajarás. Intenta mantenerte lo más alto posible y a final de mes, en función de la división a la que llegues, tendrás un gran premio. Además con cada partida ganarás Experiencia y con cada victoria Oro.



Este torneo está activo por lo que puedes sumarte a cada partida y encontrar un contrincante, solo debes registrarte y empezar a ganar. Su finalización será al terminar abril.