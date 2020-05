Conoce cómo puedes ser un experto en la Grieta del Invocador

League of Legends más conocido como LoL es uno de los eSports por excelencia, teniendo hoy por hoy millones de personas de todo el mundo en su comunidad, este ha logrado convertirse en una referencia de los deportes electrónicos.



Sin embargo, pese a ser conocido a muchos se les dificulta el poder jugarlo de la mejor manera, ya que, para este se debe de tener un nivel de estrategia alto, pero para poder comprenderlo se puede comparar con otro deporte que sea más fácil de comprender, tal como lo realizó el grupo Circuito Tormenta de España con el fútbol.



En el juego existen más de un mapa para poder disfrutar, sin embargo el más conocido es la Grieta del Invocador, siendo el mapa más elegido por los jugadores, por lo que te mostramos como puedes ser un experto en ella, si aun no lo eres.

¿Cómo mejorar en la Grieta del Invocador?

Este mapa de LoL es el terreno de juego durante la partida, para que se pueda comprender mejor se comparara como un campo de fútbol, siendo este un ejemplo. Donde los jugadores deben de repartirse a través de las líneas que este cuenta para poder enfrentarse al rival.



Cada integrante de la partida, en específico cinco integrantes por equipo, estarán divididos en la parte alta, media y baja de la Grieta, esto a pesar que toda la acción de la partida se realizará en toda esta.



En la Grieta hay repartidas 11 torres por equipos, haciendo una distribución de 3 en la calle superior, así mismo en la central e inferior y dos que están custodiando el Nexo.

Añadiendo que, tras la torre número tres de cada carril el jugador encontrará un inhibidor, por lo que para ganar la partida se debe destruir como mínimo, las tres torres de un carril, este inhibidor y las torres que protegen el Nexo.



Al igual que el fútbol, los jugadores, es decir los cinco miembros por cada equipo, estarán repartidos por el mapa en diferentes formar y cumpliendo con diferentes funciones, sabiendo que en League of Legends la formación siempre será la misma.



De esta manera se distribuyen las líneas en la Grieta del Invocador.

Funciones de los miembros de cada equipo en Legends of Legends

TOP: sería considerado como un mediocentro defensivo y a la vez ofensivo todo dependiendo del campeón. En LoL este, es el encargado de defender la línea de arriba, la cual suele estar ocupada por tanques po resistentes.



JUNGLA: este es diferente a los demás miembros pues este no tiene una linea en especifico de la Grieta, ofreciendo su apoyo a sus compañeros que están al resto de las calles para poder aprovechar cada ocasión y acabar con los enemigos. Este podría ser considerado como un lateral en el balompié.



MID: este miembro es una gran pieza para la partida, pues es una línea centrada en el daño, el cual estará compuesta por campeones débiles pero que hacen gran daño, a este se le podria decir el delantero del equipo.



AD CARRY: tendrá que ir acompañado de otro miembro del equipo ya que es más vulnerable que sus compañeros, pero pese a esto será "al que siempre se le pase el balón para anotar"



SUPPORT: por lo general es el muro que se interpone entre el equipo rival y el daño que genera su equipo, este es el compañero inseparable del AD, se podría considerar como el defensa del equipo.



Cabe destacar que se encuentran aspectos dentro de ambos que no se parecen en nada, pero para que puedas entender cada posición dentro de la Grieta te brindamos estos ejemplos. Además, en LoL cada integrante podrá aumentar el poder de su campeón al comprar objetos y el subir de nivel para obtener experiencia.