PlayStation Plus ofrece 23 videojuegos gratuitos para los usuarios de PS5

La PlayStation 5 finalmente ya está disponible y cuenta con una de las mejores demandas de lanzamiento de consolas en años por la locura que ha provocado en los gamers en su afán de obtener el sistema de juegos.

Como parte de un incentivo de PlayStation a los dueños de PS5, los miembros de PlayStation Plus tendrán la opción de descargar hasta 23 videojuegos de manera gratuita.

Es un grupo estelar de títulos que los nuevos compradores no deben dejar pasar la excelente oferta de PlayStation Plus, incluyendo muchos de los mejores juegos de la última generación.

La colección también es una oferta fantástica para aquellos que dan el salto a PlayStation por primera vez para ponerse al día con lo que se perdieron. Después de todo, la mala actuación de la Xbox One y la anémica alineación de lanzamiento de la Xbox Series X, es comprensible que los jugadores estén saltando del barco de Microsoft por Sony.

Todos los juegos son gratuitos al menos hasta diciembre y, en algunos casos, más tiempo. Una vez descargado, todos son tuyos para que los guardes y juegues cuando quieras, siempre y cuando mantengas una suscripción activa. Sin esta membresía, estos juegos no se pueden reproducir.

A continuación te presentamos la lista de videojuegos disponibles sin costo adicional para los usuarios de PS5 con la PlayStation Plus.

-God of War

-Persona 5

-Bloodborne

-Uncharted 4: A Thief’s End

-Until Dawn

-The Last of Us Remastered

-Monster Hunter World

-The Last Guardian

-Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

-Ratchet & Clank

-Hollow Knight

-Days Gone

-Infamous Second Son

-Detroit: Become Human

-Resident Evil 7

-Fallout 4

-Bugsnax

-Batman: Arkham Knight

-Middle-earth: Shadow of War

-Final Fantasy XV Royal Edition

-Mortal Kombat X

-Battlefield 1

-Call of Duty: Black Ops III — Zombies Chronicles Edition

Por ahora, los juegos de PlayStation Plus Collection solo están disponibles para usuarios de PS5. Sin embargo, dos de esos juegos, Middle-earth: Shadow of War y Hollow Knight , también son gratuitos para los usuarios de PS4.