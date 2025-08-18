¿Cómo conseguir boletos para el partido de tiktokers de Honduras vs El Salvador? Esto fue lo que reveló Supremo a pocos días

Cabe mencionar que en el sitio oficial donde se lanzaron a la venta los boletos, ya no hay disponibles, pues se agotaron en horas, dejando claro que el pueblo hondureño no quería perderse este evento deportivo nunca antes visto en suelo catracho.Ante esta alta demanda, muchos se preguntan, <b>¿cómo conseguir boletos para el tan esperado encuentro?</b> Y es que el mercado negro acaparó una parte de la boletería. Sin embargo, <b>Supremo </b>aclaró que no son muchos los que acapararon para revenderlos.