¡Una locura! Supremo confirma el próximo rival de la selección de tiktokers de Honduras después de jugar ante El Salvador

La selección de creadores de contenido de <b>Honduras </b>se medirá este viernes 22 de agosto en el <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/farandula/morazan-olimpico-supremo-aclara-donde-jugara-partido-tiktokers-honduras-el-salvador-esto-dijo-influencer-OH27021438" target="_blank">Estadio Francisco Morazán</a></b> ante <b>El Salvador</b>, en el partido de vuelta denominado como "La Revancha".En el encuentro de ida, disputado en el <b>Estadio Las Delicias de Santa Tecla</b>, los salvadoreños se impusieron por marcador de 3-2 ante los dirigidos por <b>El Loco de la Selva, </b>reconocido creador de contenido.<b>Supremo</b>, uno de los principales organizadores y máxima figura del evento, confirmó en un live de <b>TikTok </b>que, tras enfrentar a <b>El Salvador</b>, el equipo hondureño se medirá a la selección de tiktokers de Brasil.