Farándula

¡Una locura! Supremo confirma el próximo rival de la selección de tiktokers de Honduras después de jugar ante El Salvador

La selección de tiktokers de Honduras está jugando un ida y vuelta ante El Salvador y revelan el próximo rival de lujo que enfrentarán.

  • ¡Una locura! Supremo confirma el próximo rival de la selección de tiktokers de Honduras después de jugar ante El Salvador

    La Selección de Tiktokers de Honduras ya tiene otro rival.
2025-08-15

La selección de creadores de contenido de Honduras se medirá este viernes 22 de agosto en el Estadio Francisco Morazán ante El Salvador, en el partido de vuelta denominado como "La Revancha".

En el encuentro de ida, disputado en el Estadio Las Delicias de Santa Tecla, los salvadoreños se impusieron por marcador de 3-2 ante los dirigidos por El Loco de la Selva, reconocido creador de contenido.

Supremo, uno de los principales organizadores y máxima figura del evento, confirmó en un live de TikTok que, tras enfrentar a El Salvador, el equipo hondureño se medirá a la selección de tiktokers de Brasil.

¿Morazán u Olímpico? Supremo aclara dónde se jugará el partido de tiktokers de Honduras y El Salvador: esto dijo el influencer

Según trasciende en redes sociales, el partido entre hondureños y 'Canarinhos' está previsto para el 9 de septiembre, y se jugará en territorio brasileño, informó Supremo en una transmisión en vivo.

“A Brasil me voy a llevar un jugador y me gustaría llevarme a Costly”, mencionó Supremo durante un live con algunos exfutbolistas hondureño. Ante esto, el exmundialista Carlo Costly respondió con humor: “Vaya, ya habló”.

El famoso creador de contenido evitó entrar en más detalles y aclaró que el tema lo discutirán en privado con el exmundialista con la Selección de Honduras en Brasil 2014.

Cabe destacar que, para el compromiso ante El Salvador, se estableció que ningún jugador profesional podía integrar la plantilla, por lo cual Costly no estará disponible para ese duelo.

¡Perdieron los tiktokers! Con doblete del 'payasito', El Salvador derrota a Honduras en el Estadio de Las Delicias ¿jugó Rambo?

No obstante, se ha rumorado en redes sociales que se están haciendo gestiones para que un exfutbolista pueda reforzar al equipo este viernes 22 en el Morazán, sin embargo, no es nada oficial hasta el momento y se espera que solo tiktokers disputen el encuentro.

Por último, Supremo aseguró que, una vez finalice el partido ante El Salvador, comprará los boletos para viajar a Brasil, donde representarán a Honduras en este nuevo reto internacional que está siendo un éxito total ante los 'Cuscatlecos'.

Unirme al canal de noticias
Redacción web
Redacción Diez

Equipo de redacción de diez.hn
Tiktokers
|
Supremo
|
Honduras
|
El Salvador
|
Brasil
|