¡Se cambiaron los precios de los boletos para la revancha de Tiktokers entre Honduras y El Salvador! ¿Cuándo salen a la venta?

Tras el éxito en el primer partido, los tiktokers de Honduras y de El Salvador se volverán a enfrentar y esta vez será en el territorio hondureño. El pasado viernes el juego se disputó en el Estadio Las Delicias de Santa Tecla, El Salvador, siendo un triunfo apretado de 3-2 a favor de los salvadoreños ante los catrachos.

Pero la historia no termina y por lo tanto tendremos el partido de revancha y se ha confirmado que el encuentro se realizará el próximo 22 de agosto en el estadio Morazán de San Pedro Sula. El juego estará comenzando a partir de las 6 de la tarde en la capital industrial de Honduras y se ha confirmado además los precios establecidos por los organizadores del tan espero encuentro deportivo. Primero se conoció que el sector de sol, es decir tendidos populares, tendría un precio de 99 lempiras y en el caso de los sectores de preferencia y silla el mismo costaría 129 LPS. Sin embargo, la afición no estaba nada contenta con esos precios y los mismos influencers tomaron la decisión de cambiar el precio de las localidades. Conociendo esto, Supremo dijo que la venta de los boletos saldrán el próximo jueves 14 de agosto donde el Sector de Sol tendrá el valor de L.50 y en el caso de los sectores de preferencia y silla valdría L.100.

En los próximos días se estará conociendo la manera en que los aficionados podrán adquirir las entradas para poder disfrutar del encuentro. Los creadores de contenido de Honduras quieren no solo la revancha, sino que también revertir la derrota sufrida en suelo cuscatleco y para ellos se prepararán con sus mejores piezas.