Supremo lo adelanta: ¡Confirmada la fecha del partido de vuelta entre los tiktokers de Honduras y El Salvador!

De acuerdo a una publicación suya en su cuenta personal de Instagram, la vuelta del clásico centroamericano de tiktokers es el viernes 22 de agosto en el Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula. "Ya está el Estadio Morazán y máxima seguridad para la Selección de El Salvador en San Pedro Sula, para la fecha 22 de agosto", compartió Supremo a través de sus redes sociales. Para los próximos días habrá una oficialización del cotejo y de la boletería, en caso de que vendan entradas para este partido.Nombres como los de <b>Supremo, los Hijos de Morazán, Shin Fujiyama, Caracolito, 'La More', Loncho, Brayan, Osvaldo, Rafiña, Caracolito, MR JC, Davis Flow y El Loco de la Selva </b>estarán presentes nuevamente para la vuelta del clásico.Como dato a agregar, es posible que la Selección de Honduras tengan nuevos rostros que sirvan de refuerzos para la vuelta ante El Salvador en el estadio sampedrano. De los exjugadores, Rambo de León vio acción en el primer duelo.