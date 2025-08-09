Farándula

Supremo lo adelanta: ¡Confirmada la fecha del partido de vuelta entre los tiktokers de Honduras y El Salvador!

La vuelta entre tiktokers entre Honduras y El Salvador es en el Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula.

    Honduras va por la revancha ante los tiktokers de El Salvador.

     Mario O. Figueroa
2025-08-09

La selección tiktokers de Honduras cayó en su presentación ante el combinado de El Salvador en el Estadio Las Delicias de Santa Tecla. La Bicolor de la farándula perdió por marcador de 3-2, pero este compromiso nos dejó un golazo de Davis Flow.

Los creadores de contenido de Honduras fueron derrotados en el Estadio Las Delicias, mismo recinto en el que Olimpia venció el pasado miércoles 6 de agosto por 1-3 al Hércules en la Copa Centroamericana 2025.

Sin embargo, los seleccionados nacionales de La H ya se frotan las manos para el duelo de vuelta en territorio catracho. Supremo, uno de los tiktokers más famosos del país, confirmó la fecha y la sede del segundo juego.

¡Perdieron los tiktokers! Con doblete del 'payasito', El Salvador derrota a Honduras en el Estadio de Las Delicias ¿jugó Rambo?

De acuerdo a una publicación suya en su cuenta personal de Instagram, la vuelta del clásico centroamericano de tiktokers es el viernes 22 de agosto en el Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula.

"Ya está el Estadio Morazán y máxima seguridad para la Selección de El Salvador en San Pedro Sula, para la fecha 22 de agosto", compartió Supremo a través de sus redes sociales. Para los próximos días habrá una oficialización del cotejo y de la boletería, en caso de que vendan entradas para este partido.

Nombres como los de Supremo, los Hijos de Morazán, Shin Fujiyama, Caracolito, 'La More', Loncho, Brayan, Osvaldo, Rafiña, Caracolito, MR JC, Davis Flow y El Loco de la Selva estarán presentes nuevamente para la vuelta del clásico.

Como dato a agregar, es posible que la Selección de Honduras tengan nuevos rostros que sirvan de refuerzos para la vuelta ante El Salvador en el estadio sampedrano. De los exjugadores, Rambo de León vio acción en el primer duelo.

Supremo y DJ Chaval confirmaron el partido de vuelta en cuenta de Instagram.

Mario Figueroa
Mario Figueroa
Periodista

Con experiencia en medios de comunicación desde 2018. En DIEZ a partir de 2022, actualmente es periodista de la sección de Fútbol Nacional y es Licenciado en Periodismo graduado en la UNAH-VS.
Supremo
|
Honduras
|
El Salvador
|