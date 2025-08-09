Supremo lo adelanta: ¡Confirmada la fecha del partido de vuelta entre los tiktokers de Honduras y El Salvador!

La selección tiktokers de Honduras cayó en su presentación ante el combinado de El Salvador en el Estadio Las Delicias de Santa Tecla. La Bicolor de la farándula perdió por marcador de 3-2, pero este compromiso nos dejó un golazo de Davis Flow.

Los creadores de contenido de Honduras fueron derrotados en el Estadio Las Delicias, mismo recinto en el que Olimpia venció el pasado miércoles 6 de agosto por 1-3 al Hércules en la Copa Centroamericana 2025.

Sin embargo, los seleccionados nacionales de La H ya se frotan las manos para el duelo de vuelta en territorio catracho. Supremo, uno de los tiktokers más famosos del país, confirmó la fecha y la sede del segundo juego.