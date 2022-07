Pesadilla de Fede Valverde y su mujer Mina Bonino en vacaciones: Fueron drogados y les robaron todo

El Real Madrid ya ha iniciado los trabajos de pretemporada de cara al curso 2022-23, pero Fede Valverde, jugador uruguayo, aún tiene unos días más de descanso por haber estado concentrado con su selección nacional. Valverde y su mujer Mina Bonino se la pasan a lo grande en las playas de Ibiza, lugar elegido para pasar los últimos días de vacaciones, pero han vivido una auténtica pesadilla. Ver: Cuatro jugadores regresaron. El Real Madrid 2022-23 arranca con los reconocimientos médicos y nuevas caras La mujer del futbolista del Real Madrid ha contado en sus redes sociales que han sido víctimas de un robo. Mina Bonino relató en Instagram que les robaron cerca de 10 mil euros en metálico ya que estaban fuertemente indispuestos y prácticamente inconscientes. La guapa pareja de Fede Valverde habló de que fueron drogados y también mencionó que la comida estaba como envenenada, por lo que sospechan de un cocinero. Además: Pedri, con número de leyenda. “Guerra” en Barcelona por los dorsales para la temporada 2022-23 “Cuando llegamos a la casa, ya estaba el cocinero. Me dice en ese momento que solo había una llave y que se la iba a llevar para al otro día volver a hacer el desayuno y no molestarnos. Al día siguiente yo no podía ni levantarme. Le mandé un mensaje a Leslie para que se llevara a mi hijo porque a mi me daba vuelta todo. Yo me sentía muy mal, pero pensé que era porque soy muy pajera y estoy en muy mal estado físico”, comentó Mina Bonino.

Después, la chica de Fede Valverde comenzó a contar los motivos por los que empezaron a sospechar del cocinero. "A la hora bajo y veo mis tres maletas en el salón. Había chanclas mías tiradas y Leslie estaba ordenando todo. Ella me dijo: '¿estuviste buscando algo?' Como todavía estaba drogada me habré reído, no entendí un carajo y seguí con la mía. Cuando estábamos por irnos todos a la playa dije: 'Voy a agarrar algo de plata'. Ya con la malla, mis anteojos, lista y preparada para tomar sol, abro la billetera y (estaba) vacía. Ahí apareció el cocinero diciéndome que él cuando llegó vio todo desordenado".