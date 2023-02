La dolorosa carta de Joana Sanz, esposa de Dani Alves: “Me rompe en mil pedazos... me siento sola”

“Hoy hace un mes que tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida; dejarte ir. Sigo con la sensación de que al llegar a casa, me vas a recibir con ilusión. Duele tanto sentir tu olor y no escucharte. Necesito tanto de tu abrazo, de verte reír o bailar... Necesito tu alegría”, escribió Joana a través de su cuenta de Instagram.

“Me dijiste que no llore y te prometo que pongo todo de mi parte para no hacerlo. Tengo mis días más animados pero ese frío interno, siempre me acompaña... Y a veces, me rompe en mil pedazos”, añade.

Joana ha perdido lo que más amaba en uno de los momentos más difíciles y ahora tiene que seguir sin esa brújula: “Me siento sola sabes? Me dijiste que donde quiera que esté tú ibas a estar conmigo, pero no te siento. Me querrá mucha gente y lo aprecio, pero el amor de madre solo es uno”.

La esposa de Alves sabe que todo lo que publica será juzgado. Si baila o si se va a París luego de visitar al brasileño en la cárcel. Por eso escribe casi pidiendo perdón por ser como es. “No me castiguen ni me juzguen si me ven bailar o sonreír, tan solo intento sanar mis heridas a mi manera, a la que a mi me hace bien, a la que a mi madre le gustaría”, cierra.