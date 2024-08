El guardaespaldas de Messi mete miedo: así fue su brutal entrenamiento y daña una pared

El ex soldado estadounidense se entrena generalmente con el brasileño Luan Aguirre Elias y publicaron el video a través de Instagram del combate que estaban llevando a cabo.

Cabe recordar que Yassine Cheuko es un ex SEAL de la Marina que sirvió en Irak y Afganistán. También tiene experiencia en artes marciales, taekwondo, boxeo y participó en varias peleas de MMA.

“Mejor me quedo sentado en mi silla y no me meto en la cancha”, dijo un usuario tras ver el entrenamiento del peleador que cuida a Messi durante sus partidos con el Inter Miami. Otros mostraron su admiración y le pidieron fotografías con el delantero.