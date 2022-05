Destapan que Eto’o no paga la manutención de su hija: “Por mí como si se mueren la madre y la niña, déjenme en paz”

“Nunca le ha dado nada. A la niña no le ha dado ni un Chupa-Chups desde el día en que nació. Absolutamente nada ni con decisión judicial. Ha crecido sin su padre y siente mucha pena porque ni siquiera le ha dado la oportunidad de conocerlo”, dijo Adileusa ‘Dee Dee’ do Rosario, en una entrevista a La Vanguardia, donde dejó mal parado a Samuel Eto’o.

Y es que se confirmó desde el pasado mes de febrero que la joven de 22 años, Erika Do Rosario Nieves, es legalmente hija de Eto’o , pero este no quiere saber nada de ella ni de la madre .

La demanda fue presentada por su abogado, el sevillano Fernando Osuna, en el juzgado de primera instancia número 83 de Madrid, el mismo que determinó la paternidad de Eto’o tras declararse el camerunés en rebeldía.

A Eto’o le reclaman los 1.400 euros mensuales que el juez estimó que debía abonarle en concepto de manutención, pero hasta la fecha no ha pagado y la cifra ya ronda por los 40 mil euros.

Desde que nació Erika, Samuel Eto’o la ha ignorado completamente, incluso cuando de pequeña tuvo que ser operada para que le extirparan un riñón.

“Los médicos necesitaban conocer el historial médico de los padres, para saber si hay antecedentes. Tenía tres años y medio. Me puse en contacto con un amigo en común y me respondió que prefería no insistir. ‘Mira, Dee Dee, ya se lo he dicho y la última vez me respondió ‘por mí como si se mueren la madre y la niña, dejadme en paz’”, confesó la madre de la hija de Eto’o.