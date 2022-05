Messi se destapa: Responde a Mbappé por denigrar el fútbol de Sudamérica, su favorito para el Balón de Oro y la remontada: “Real Madrid nos mató”

Lionel Messi ha dejado unas buenas declaraciones para TYC Sport, el famoso medio deportivo argentino tuvo un mano a mano con el jugador del PSG y habló de varios temas. Entre ellos respondió a Mbappé por denigrar el fútbol de Sudamérica, eligió su favorito para el Balón de Oro y así comentó la remontada del Real Madrid. ¿Al Barcelona? Robert Lewandowski deja claro que se va: “Mi etapa con el Bayern Múnich ha terminado” Además, habló de su salida del FC Barcelona y lo que se viene con la selección de Argentina rumbo a la Copa de Campeones. ENTREVISTA INTEGRA CON TYC SPORTS La respuesta de Messi a la frase de Mbappé sobre las Eliminatorias Sudamericanas

”Obviamente fuera del entrenamiento hablamos, pero en esta ocasión no hablamos. No vi cómo lo dijo, ni qué dijo. Pero muchas veces lo hablamos con los chicos de España, cuando volvíamos de una Eliminatoria y decíamos, sabes lo difícil que sería para ustedes clasificar al Mundial si tuvieran que ir a jugar allá. Colombia, la altura, el calor, Venezuela.. Todos tienen un condicionante diferente que hace que sea muchísimo más difícil y aparte que son grandes selecciones, con grandes jugadores y el fútbol cada día está más igualado sea cual sea el rival, creo que nosotros estamos preparados para jugar contra cualquier europeo y ahora tenemos una prueba muy linda”.

El análisis previo de la Finalissima ante Italia

”Es una linda prueba para nosotros también. Es la campeona de Europa, si hubiese estado en el Mundial era favorita. Tuvo la mala suerte de quedarse afuera, pero pudo haber clasificado antes en el grupo, cuando tuvo la oportunidad de ganar el partido antes de ir al repechaje y no lo pudo hacer y después, por cosas del fútbol se quedó sin mundial. Seguramente hubiese sido una de las candidatas: si estaba en el sorteo, ninguno se hubiese querido cruzar con Italia así que es una linda prueba para nosotros, para seguir creciendo, seguir mejorando y seguir llegando de la mejor manera al objetivo que es el primer partido del Mundial”. Los silbidos de PSG y la reacción de sus hijos

”Pregunté enseguida qué habían dicho los nenes, si lo habían visto, qué pensaban o qué decían y la verdad es que no me gustó que esté mi familia ahí y que escucharan a la gente silbándome, y que estén mis hijos y que tengan que pasar por eso. No me dijeron nada, medio que la dejaron pasar. No entendían nada, porque tampoco se dan cuenta del por qué. Sé que sintieron algo”. ¿Para quién juega Messi?

”Primero siempre jugué para mí y para ganar, porque siempre quise ganar a todo lo que jugaba y porque siempre quise dar y dejar el máximo en cada partido, fuese donde fuese. Después, con todo lo que pasamos con mi familia, con todo lo que yo sé que ellos sufrieron en la época donde me mataban en la Selección y tenían que comerse muchísimas cosas, donde día tras día prendían la tele y escuchaban que me criticaban, o hablaban cosas que no eran ciertas y pasaron mucho sufrimiento igual que yo. Después de haber conseguido la Copa América fue pensar en ellos. Sabía la felicidad que sentían en ese momento igual que lo viví y lo transmití yo. Sigo jugando por ellos, mis hijos, mi mujer”.

¿Habrá Mundial 2026 para Messi?

”La otra vez dije que después del Mundial me tenía que replantear muchas cosas y no sé. La verdad que pienso en este y después veré. Mirá lo que pasó ahora, nunca imaginé que iba a terminar jugando en otro lado que no fuera el Barcelona y de un día para otro me tuve que ir. Pueden pasar muchas cosas, el fútbol es muy cambiante. Y sinceramente me parece muy difícil, pero no tengo nada claro”. Messi y la historia jamás contada sobre cómo surgió su homenaje a Maradona

”Estaba la noche antes con Antonela, acostado y le decía, ‘tengo que hacer algo para Diego’. Y tengo la parte de museo mia, con los trofeos, camisetas.. Y voy a ver qué hay, fui a buscar una camiseta de la Selección o algo. Y subí y hay una puertita que siempre está cerrada, donde metemos cosas. Y justo estaba abierta y había una silla, y arriba estaba la 10 de esa camiseta de Newell’s. Entré y la vi. Esa puerta está siempre cerrada y no sé qué hacía ahí en realidad, ni me acordaba que la tenía. Y la vi así y dije, ‘ya está’. Fue increíble. Eran como las 11 de la noche, nosotros no concentrábamos. Yo pensaba en una camiseta de la Selección. Parece increíble”.

Los roles de cada uno en la Selección Argentina

”Cuando nos juntamos acá, parece que todo fluye de otra manera, que todo se acomoda y cada uno de nosotros sabe cuál es su rol y lo que tiene que hacer dentro de la cancha. Hacemos lo que haya que hacer para intentar ganar el partido, sea más lindo o más feo. Obviamente, a mí me gusta jugar y jugar bien, tener la pelota siempre, pero si no se puede y tenemos que hacer lo otro también estamos preparados para eso. Porque esta Selección no es solo eso, cuando tiene la pelota también juega muy bien. Tiene claro lo que tiene que hacer con y sin pelota”. Diarios de Barcelona se muerden la lengua: Lo que dice la prensa del título 14 de Champions League del Real Madrid La comparación entre Sabella y Scaloni

”Yo creo que le dan mucha importancia a la parte defensiva los dos, pero sin dejar de pensar en lo ofensivo y en ir a ganar el partido siempre. Cada vez se está viendo más, no sólo en Mundiales, Copa América, Eurocopa, sino también en la Champions, las ligas... que mantener el arco en cero siempre te da posibilidades de ganar, sea cual sea el partido o el rival que tengas adelante. Se volvió todo muy táctico, muy estudiado y cada vez con menos espacio. Cualquier selección o equipo bien parada u organizada, te puede complicar un partido”. El presente de la Selección Argentina y el secreto del éxito

”Es un grupo que juega cada partido como si fuera una final. Que prepara todos los partidos por parte del cuerpo técnico muy bien, y que sabe perfectamente a lo que juega y lo que tiene que hacer en cada momento de los partidos, siendo un grupo joven eso no es fácil y este grupo tiene clarísimo todo eso. Es una Selección que le puede pelear a cualquiera y que se lo va a hacer difícil a cualquier rival, eso no significa que somos los candidatos para ser campeones del mundo, ni nada de eso, pero sí que le vamos a pelear a cualquiera porque estamos preparados para jugar contra cualquiera porque tenemos las cosas claras”. La Finalissima vs. Italia: “La queremos ganar”

”Para ellos también debe ser de esa manera, lo deben tomar así. Es una competición oficial, que está avalada por FIFA, una copa más para nosotros y la queremos ganar y que este grupo sume una copa más para lo personal, lo grupal y para la gente de Argentina también”. La ausencia de Italia en el Mundial de Qatar 2022

”La verdad que es una locura que haya ganado la Eurocopa y no esté en el Mundial. Que Italia no esté en otro Mundial, con lo que significa eso y lo que es Italia en toda la historia de los Mundiales. Es una lástima la verdad. Ahora tengo compañeros y amigos también en el equipo, dos grandes personas con las que hice muy buena relación, que me ayudaron muchísimo desde que estoy ahí. Sobre todo, Verratti y me da mucha más pena”. Francia, uno de los candidatos en el Mundial según Messi”Francia es una Selección impresionante, que en su momento ya decíamos que era un posible candidato y terminó siendo campeona. Creo que el golpe de la Eurocopa lo hizo más fuerte, crecer como Selección y darse cuenta de muchísimas otras cosas. Y creo que para este Mundial va a ser una Selección que otra vez es candidata a ser campeona del Mundo”. Messi postuló a Benzema para el Balón de Oro

”Yo creo que no hay dudas, está clarísimo que Benzema hizo un año espectacular y terminó consagrándose con la Champions, siendo fundamental de octavos hacia adelante en todos los partidos. Creo que no hay dudas este año”.

Las declaraciones de Lewandowski sobre el Balón de Oro

”Cada uno dice lo que quiere y obviamente él puede expresarse y decir lo que quiera. Sinceramente no comparto lo que él dijo, pero tampoco le di mayor importancia. Ya está, quedó ahí y que diga lo que quiera y no me interesa. Pero las palabras que yo dije en ese momento fueron de corazón y porque lo sentía así realmente. Dije que él se merecía el Balón de Oro anteriormente, porque el año anterior me había parecido que había sido el mejor, pero el año que lo gané yo no fue el mejor. Simplemente dije eso. Pero que él lo tome como quiera”. Messi y el debut con Arabia Saudita en el Mundial Qatar 2022

”El primer partido del Mundial siempre es diferente, sea cual sea el rival, los nervios del primer partido. Para muchos de estos chicos va a ser el primer Mundial que juegan y quieras o no se siente la obligación de ganar, porque ganar el primer partido del Mundial es clave para todo lo que viene después por lo que te da. Pero la verdad es que este grupo está muy ilusionado, con muchas ganas y creo que nos estamos preparando bien para cuando llegue ese momento”. Messi y el análisis del sorteo del Mundial Qatar 2022

”Sabemos por experiencia que no hay rivales fáciles. Y nos pasó el Mundial pasado, que también celebrábamos el grupo y al final nos terminamos complicando. México es una Selección que siempre nos costó, que juega muy bien. Si bien tuvimos generalmente suerte y pudimos pasar o ganar, es una selección que juega muy bien, que tiene la idea clarísima, con un entrenador que conoce lo que es Argentina, y nos conocen muy bien a nosotros, y que seguramente va a ser un grupo difícil igual que el partido con Polonia. Va a ser duro todo el Mundial, pero obviamente a priori, por nombres, siempre preferí que las selecciones de menos nombre te toquen más adelante”. NO SE VIO EN TV: Alaba saca la silla, el que tiene más Champions que Mbappé y el dardo de Vinicius a su principal crítico Messi, sobre el retiro sorpresivo de Agüero: “Se lo extraña en todo”

No éramos conscientes realmente de lo que le pasó, ¿no? Yo por lo menos lo vi desde lejos y no entendía la situación hasta que pude hablar con él y vi realmente que podría haber sido muchísimo peor. Pero él es una persona especial, tiene una personalidad diferente a todos y eso hizo que lo tome de la manera que lo tomó. Obviamente habrá sufrido y llorado en la soledad o con sus familiares, pero por suerte encontró rápido otro camino y está bien, se lo ve bien, disfruta de lo que hace, lo hace sin importarle nada porque no le importa nada y dice lo que piensa. Después de haber pasado por esa situación supongo que también hizo que sea de esa manera y bueno, por suerte se lo ve bien.

¿En qué se lo extraña? En todo. Yo en especial concentraba con él, estaba todo el día al lado de él, nos levantábamos juntos, nos íbamos a dormir juntos, y la verdad que sí, se lo extraña. Yo en lo personal muchísimo, pero creo que el grupo también. Si bien ya era otro Kun y estaba más tranquilo, él siempre se hacía notar”. De las críticas a la camada anterior de la Selección al presente de Argentina

”Muchas veces lo habíamos hablado y habíamos dicho que no solo importa ganar. Que nosotros anteriormente habíamos hecho cosas espectaculares y no se valoraba, como llegar a una final del mundo, dos finales de Copa América. Se fue muy injusto con el grupo anterior, porque es esto que decís vos. Nosotros dimos todo en ese momento por la Selección y quedó una sensación rara con ese grupo, fue maltratado y no se lo merecía porque había hecho cosas importantes. No se ganó, pero había hecho muchísimas cosas importantes porque yo no recuerdo anteriormente a eso que la gente sea tan feliz como fue en el Mundial de Brasil. Lo que se disfrutó ese Mundial, y fue hasta el último día. No se dio por detalles, pero fue hasta el último día. Igual que la Copa América que perdimos por penales. Pero sí, está bueno que la gente se haya dado cuenta y que no pase todo por ganar”. El recuerdo de la obtención de la Copa América en Brasil

”Cuando ves imágenes y te vienen recuerdos de lo que fue ese momento, y de haberla conseguido. Pero después es como todo. Ya está, ya pasó, se consiguió, así como cuando no nos tocaba ganarla y había que dar la vuelta y seguir. Esto también. Es un recuerdo hermoso, pero ya está, quedó ahí y va a estar siempre ahí. No cambió nada. Después tenés que seguir y vienen nuevos retos, nuevos objetivos y pensar en el día a día”. Messi y la banca desde Argentina tras las críticas en París

”La verdad que desde hace un tiempo ya lo que estoy viviendo con la gente argentina, con el periodismo, que fue en otra época durísimo conmigo y con la Selección también, cambió muchísimo. Ya se habla de otra manera, más allá de bien o mal, si apoyan o no, hablan con mucho más respeto que en otra época. Y sí, obviamente sentí ese respaldo que para mí fue hermoso. Lo que estamos viviendo acá con este grupo después de haber conseguido la Copa América es hermoso todo”. Messi y cómo encara la nueva temporada en PSG

”Pensando en mí, individualmente y en lo que fue este año, pienso en poder revertir la situación, en no quedarme con la sensación de haber cambiado de club y que no me haya ido bien. Y como decías vos sé que este año va a ser diferente, ya estoy preparado para lo que se venga, conozco el club, conozco la ciudad, estoy un poquito más acomodado al vestuario, a mis compañeros y sé que va a ser diferente”.