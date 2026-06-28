Mercado de fichajes: la 'bomba' de Mourinho y Lewandowski tiene nuevo club

Pablo Paz, padre y agente de Nico Paz, confirma que el argentino continuará en el Como que dirige Cesc Fábregas: "Ha sido una decisión difícil porque el Real Madrid lo quería mucho. Sin embargo, tanto el club como nosotros consideramos que otro año en Italia, con la posibilidad de jugar la Champions, sería la mejor opción para su crecimiento. Si se ejerce la cláusula de recompra, podrá volver al Madrid en el futuro".