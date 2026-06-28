Mercado de fichajes: la 'bomba' de Mourinho y Lewandowski tiene nuevo club

La gran figura que Mourinho quiere llevar al Real Madrid y el delantero polaco se alista para su próxima aventura tras terminar su etapa en el Barcelona. Las últimas novedades en el mercado de fichajes de Europa.
Pablo Paz, padre y agente de Nico Paz, confirma que el argentino continuará en el Como que dirige Cesc Fábregas: "Ha sido una decisión difícil porque el Real Madrid lo quería mucho. Sin embargo, tanto el club como nosotros consideramos que otro año en Italia, con la posibilidad de jugar la Champions, sería la mejor opción para su crecimiento. Si se ejerce la cláusula de recompra, podrá volver al Madrid en el futuro".
El Liverpool no hará una locura por Yan Diomandé. Después de que hayan rechazado su última oferta de 100 millones de euros, el Leipzig pide 120 para dejarlo salir. Ahora mismo, en Anfield tienen claro que no llegarán a esa cifra para fichar a la estrella marfileña.
La prensa italiana reporta que el Milan contactó a Marc Casadó para hacerle una oferta, pero el jugador del Barcelona la habría declinado, ya que quiere tener una última oportunidad conFlick. Desde Arabia Saudita también están atentos a su situación.
De acuerdo con el Daily Mail, el Sunderland habría rechazado la oferta del Chelsea por Xhaka tras considerar insultante la cantidad ofrecida, que se estimaba en torno a los 8 millones de euros. El mediocampista suizo ya tiene un acuerdo verbal con los 'Blues', pero desde su equipo piden al menos 15 millones por el traspaso.
Fran García tiene los días contandos en el Real Madrid. El lateral zurdo no entra en los planes de Mourinho y tiene la competencia del reciente fichaje Marc Cucurella y de la continuidad de Álvaro Carreras. El diario AS publica que su próximo destino podría ser el Betis, que está listo para incoporar a Dani Ceballos.
El periodista Fabrizio Romano confirma que Robert Lewandowski jugará en la MLS con el Chicago Fire. El delantero polaco llegará como agente libre tras terminar su vínculo con el Barcelona el próximo martes, una decisión que tomó con su familia luego de visitar la ciudad estadounidese hace dos semanas.
Fabrizio Romano adelanta que Clément Lenglet dejará el Atlético de Madrid para jugar en liga portuguesa con el Benfica. El defensor francés firmará hasta 2029 luego de que todas las partes alcanzaran un acuerdo.
El Como de Fábregas quiere volver a pescar en el Real Madrid. Según el diario AS, el club italiano va ahora por César Palacios, uno de los canteranos que ha tenido minutos con el primer equipo esta temporada de la mano de Arbeloa.
Franck Kessié termina contrato con el Al-Ahli de Arabia y está buscando equipo para regresar a Europa. Suena con fuerza para la Juventus y esto dice el centrocampista marfileño: "¿La Juventus? Sí, sí, están hablando de ello, lo he visto. Solo pienso en el Mundial, pero añadiré una cosa: soy un gran fichaje".
Dusan Vlahovic termina contrato con la Juventus este 30 de junio y Mundo Deportivo desvela que se habría vuelto a ofrecer al Barcelona en un último intento antes de aceptar la propuesta de los bianconeros para quedarse. El club azulgrana tiene otras prioridades, por lo que el sueño del punta serbio parece que no se cumplirá.
El brasileño Rodrygo estuvo presente en el partido de Portugal-Colombia y se hizo una foto con Bernardo Silva, nuevo jugador del Real Madrid y la subió a redes sociales con la siguiente frase: "Ahora juntos".
Atlético de Madrid avanza con paso firme en la incorporación de Kang-in Lee. Los colchoneros progresan en las negociaciones con el PSG después de haber alcanzado un acuerdo con el futbolista hace varios días, por lo que las conversaciones entre ambos clubes se centran ahora en cerrar los últimos detalles de la operación.
Fabrizio Romano reveló esta semana que Elliot Anderson firmará con el Manchester City por una cifra que supera los 100 millones de euros. El volante de 23 años le pidió al Nottingham Forest que lo deje marcharse y pasaría el reconocimiento médico con los 'Cityzens' en Estados Unidos mientras disputa el Mundial con Inglaterra.
Y sobre este fichaje se pronunció Thomas Tuchel tras vencer a Panamá. "Creo que hay muchas posibilidades de que sea antes de nuestro próximo partido (ante el RD Congo el miércoles). Es muy impresionante la forma en que entrena, juega y se comporta. Aún es joven y bastante nuevo en nuestra selección, pero juega como si fuera el amo del lugar. Es bueno tenerlo en el equipo", declaró el DT de Inglaterra.
OFICIAL / Tras no lograr clasificar a los 16avos de final de la Copa del Mundo, el entrenador Steve Clarke decidió dejar el banquillo de Escocia después de siete años en el cargo. "Fue un honor. Mucha suerte para mi sucesor", se despidió del DT.
El periodista David Ornstein, por su parte, asegura que Diomandé no tiene intenciones de llegar al Liverpool porque su objetivo es jugar para el PSG. El delantero prefiere el proyecto de Luis Enrique y desde la capital francesa comenzarán las negociaciones por su traspaso. La información también fue compartida por Fabrizio Romano.
Tras clasificar a los 16avos de final con Croacia, Luka Modric fue consultado sobre la posibilidad de volver a al Real Madrid. "¿Mourinho me llamó? No, no (risas). Le deseo toda la suerte, como siempre. Es increíble, uno de los mejores técnicos del mundo. Tengo un cariño especial por José", dijo en diálogo con el periodista Alberto Pereiro.
Fabrizio Romano informa que el Chelsea valora a Trevoh Chalobah en 40 millones de euros, con la cifra por negociar, ya que varios clubes están interesados. El Inter y Como ya preguntaron por su situación, pero una propuesta por menos 25 millones no serán suficientes.
La 'bomba' de Mourinho en el Real Madrid sigue siguendo Enzo Fernández. De acuerdo con los últimos reportes, el volante argentino está esperando esa llamada, con un optimismo crecient de que las discusiones podrían acelerarse esta próxima semana. El jugador está abierto al movimiento y espera que se llegue a un acuerdo con el Chelsea si las conversaciones avanzan como se espera.