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¿Juegan Neymar y Raphinha? Ancelotti y el 11 de Brasil frente a Japón en 16avos

Brasil y Japón se enfrentan este lunes 29 de junio en la ciudad de Houston en los dieciseisavos del Mundial 2026.

28 de junio de 2026 a las 14:33
¿Juegan Neymar y Raphinha? Ancelotti y el 11 de Brasil frente a Japón en 16avos
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Brasil y Japón se enfrentan este lunes 29 de junio en la ciudad de Houston en los dieciseisavos del Mundial 2026.
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Ancelotti sabe que no hay otra oportunidad para Brasil, deben pasar de Japón o se despiden del Mundial 2026. Así sería su 11 alineación.
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Alisson Becker es la garantía en el arco de la selección brasileña en el Mundial 2026.
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Danilo no suelta la titular en la banda derecha de la selección Canarinha.
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Marquinhos liderando la zona baja de Brasil y ante Japón será igual.
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Gabriel Magalhães acompaña a la zaga junto a Marquinhos, son la muralla de Brasil.
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Douglas Santos ha mantenido la confianza de Ancelotti en toda la Copa del Mundo 2026.
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VOLANTES: Casemiro es el líder en el medio campo de la Canarinha desde que llegó Ancelotti.
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Bruno Guimarães mantuvo un nivel razonable durante la primera etapa de grupos del Mundial 2026.
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Lucas Paquetá avisa de una mejora en su rendimiento para la etapa dos de la Copa del Mundo 2026.
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Vinícius Júnior es el arma de ataque de la Canarinha como uno de sus extremos.
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Matheus Cunha se ha convertido en hombre gol de Brasil y sus tres dianas lo dicen todo.
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Rayan, joven delantero de 19 años, le ha ganado el puso a Igor Thiago y Endrick como el centro delantero.
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SUPLENTES: Neymar Jr. volvió a las canchas frente a Escocia, pero su condición aún no le permite ser titular.
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Endrick tendrá que esperar turno nuevamente, el joven quiere ser la sorpresa en la siguiente ronda para Brasil.
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En el entrenamiento de hoy solo faltó Raphinha, quien se recupera de una lesión en la región posterior del muslo derecho y está descartado para el compromiso frente a los japoneses.
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