¿Juegan Neymar y Raphinha? Ancelotti y el 11 de Brasil frente a Japón en 16avos

Brasil y Japón se enfrentan este lunes 29 de junio en la ciudad de Houston en los dieciseisavos del Mundial 2026.
Ancelotti sabe que no hay otra oportunidad para Brasil, deben pasar de Japón o se despiden del Mundial 2026. Así sería su 11 alineación.
Alisson Becker es la garantía en el arco de la selección brasileña en el Mundial 2026.
Danilo no suelta la titular en la banda derecha de la selección Canarinha.
Marquinhos liderando la zona baja de Brasil y ante Japón será igual.
Gabriel Magalhães acompaña a la zaga junto a Marquinhos, son la muralla de Brasil.
Douglas Santos ha mantenido la confianza de Ancelotti en toda la Copa del Mundo 2026.
VOLANTES: Casemiro es el líder en el medio campo de la Canarinha desde que llegó Ancelotti.
Bruno Guimarães mantuvo un nivel razonable durante la primera etapa de grupos del Mundial 2026.
Lucas Paquetá avisa de una mejora en su rendimiento para la etapa dos de la Copa del Mundo 2026.
Vinícius Júnior es el arma de ataque de la Canarinha como uno de sus extremos.
Matheus Cunha se ha convertido en hombre gol de Brasil y sus tres dianas lo dicen todo.
Rayan, joven delantero de 19 años, le ha ganado el puso a Igor Thiago y Endrick como el centro delantero.
SUPLENTES: Neymar Jr. volvió a las canchas frente a Escocia, pero su condición aún no le permite ser titular.
Endrick tendrá que esperar turno nuevamente, el joven quiere ser la sorpresa en la siguiente ronda para Brasil.
En el entrenamiento de hoy solo faltó Raphinha, quien se recupera de una lesión en la región posterior del muslo derecho y está descartado para el compromiso frente a los japoneses.