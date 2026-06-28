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Mundial 2026: El sorpresivo noviazgo que tendría Sabrina Carpenter y futbolista

El portal TMZ desató rumores de un romance entre la cantante Sabrina Carpenter y uno de los futbolistas del Mundial 2026.

28 de junio de 2026 a las 16:28
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El portal TMZ desató rumores de un romance entre la cantante Sabrina Carpenter y uno de los futbolistas del Mundial 2026. Fotos cortesía Facebook y EFE.
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El portal estadounidense TMZ sacudió el mundo del espectáculo y el deporte al revelar un presunto romance entre Sabrina Carpenter y uno de los participantes del Mundial 2026.
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La cantante estadounidense de 27 años fue vista disfrutando del Mundial 2026 y apoyando a Ecuador.
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El futbolista ecuatoriano Piero Hincapié es el señalado de robarle el corazón a Sabrina Carpenter.
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El rumor estalló en las plataformas digitales durante las últimas horas, acaparando de inmediato la atención de los medios internacionales.
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El reporte del famoso sitio de noticias desglosó las supuestas interacciones entre las dos jóvenes celebridades.
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Diferentes fuentes anónimas indicaron que el contacto inició semanas atrás mediante mensajes directos, perfilando así el nacimiento de una relación sumamente mediática.
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La famosa cantante norteamericana alimentó las sospechas tras asistir al Mundial 2026 para apoyar incondicionalmente a la selección sudamericana.

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Las cámaras de televisión captaron a la estrella del pop en las tribunas del MetLife Stadium durante el dramático partido entre Ecuador y Alemania.
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Las imágenes fotográficas muestran a la intérprete luciendo orgullosamente la camiseta oficial de la Tricolor.
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La artista siguió cada jugada del encuentro con unos binoculares, demostrando un nivel de fanatismo genuino por el desempeño del cuadro sudamericano.
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La vocalista festejó efusivamente las anotaciones de los jugadores Nilson Angulo y Gonzalo Plata desde su palco VIP.

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Los gritos y saltos de la celebridad quedaron registrados en múltiples videos que los propios asistentes publicaron en diversas redes sociales.
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La sola presencia de la artista desató un alud de especulaciones sobre su vínculo sentimental con el defensor central de la escuadra ecuatoriana.
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Las versiones sobre el noviazgo crecieron de forma exponencial cuando surgieron nuevas fotografías de la cantante en las inmediaciones del estadio.

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Piero Hincapié y Ecuador están concentrados preparando el juego ante México de este martes 30 de junio en el estadio Azteca por la segunda ronda del Mundial 2026.
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