Vinicius recibe el peor revés antes del Clásico vs Barcelona: ella lo comunicó

La expulsión ante Villarreal, no ha sido el único golpe que ha recibido Vinicius. Ella comunicó lo que ha sucedido antes de enfrentar al FC Barcelona el 25 de octubre.
La influencer y empresaria brasileña Virgínia Fonseca y el futbolista Vinícius Jr. han puesto fin a su relación sentimental por cuarta vez. La noticia ha causado un gran revuelo mediático tras conocerse los motivos de la separación expresados por la propia creadora de contenido.
Según sus declaraciones, la actitud del delantero del Real Madrid cambió drásticamente en los últimos tiempos. "Vini ha dejado de ser la persona que conozco y no quiere hacerse cargo de mis hijos, prometió que se ocuparía de ellos, pero ha cambiado tanto que lo he pillado engañándome varias veces. Por eso dejé Miami sin decírselo", afirmó ella.
Esta noticia ha tomado por sorpresa a miles de seguidores que seguían de cerca el romance entre ambas celebridades. "No hubo desacuerdo, ni se produjo ninguna pelea, sino que hubo un entendimiento para no continuar como amigos.", dijo en su comunicado.
El equipo de comunicaciones de la influencer confirmó su ruptura este domingo en CNN Brasil. La confirmación oficial puso fin a los crecientes rumores que circulaban en las redes sociales.
Según la empresaria, a pesar de lo drástico de la situación, el cierre de la etapa no estuvo marcado por gritos o peleas. Ella precisa que no ha habido ni conflicto ni disputa, sino una decisión de no continuar con su relación.
El equipo de comunicación de la influencer ha confirmado su ruptura este domingo en CNN Brasil, reiterando la postura de que el distanciamiento ocurrió por la determinación mutua de tomar caminos separados.
Según Virginia, no hubo conflicto ni discusión. La decisión simplemente fue terminar su relación y dar por concluido el compromiso que mantenían.
Virginia Fonseca está haciendo olas en redes sociales tras confirmar el fin de su relación con el jugador Vini Jr. Su actitud pública posterior a la confirmación se ha convertido en el centro de atención de las plataformas digitales.
A pesar de las repercusiones de la ruptura, la influencer apareció como siempre en redes sociales, publicando sus productos y compartiendo una foto que llamó la atención de sus seguidores al resaltar sus piernas. Esta demostración de firmeza profesional causó sensación instantánea entre su audiencia.
La postura de la empresaria se convirtió en un tema entre los internautas, quienes comentaron su aparente calma tras el fin de la relación. En los comentarios, los fans elogiaron la actitud de Virginia y destacaron que ella sigue centrada en sus compromisos profesionales y en la producción de contenido.
La publicación rápidamente generó un alboroto, con seguidores celebrando la confianza del influencer y la presencia prominente en las redes sociales. Su capacidad para continuar con sus actividades comerciales no pasó desapercibida para el público.
Según los últimos reportes, la historia de amor entre Virginia Fonseca y Vinícius Jr. habría llegado a su fin. Esta resolución marca el cierre de una etapa muy comentada dentro del entretenimiento y el deporte.
Una noticia que ha sorprendido a muchos seguidores de la pareja, quienes disfrutaban viéndolos juntos y compartiendo momentos especiales. El repentino desenlace dejó impactados a sus fanáticos internacionales.
Esta dura noticia llega luego de la expulsión de Vinicius ante Villarreal por jalar el pelo a un rival. El brasileño espera la sanción que le puede aplicar LaLiga y todo indica que se va a perder el Clásico del 25 de octubre ante el FC Barcelona.