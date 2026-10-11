Vinicius recibe el peor revés antes del Clásico vs Barcelona: ella lo comunicó

Según sus declaraciones, la actitud del delantero del Real Madrid cambió drásticamente en los últimos tiempos. "Vini ha dejado de ser la persona que conozco y no quiere hacerse cargo de mis hijos, prometió que se ocuparía de ellos, pero ha cambiado tanto que lo he pillado engañándome varias veces. Por eso dejé Miami sin decírselo", afirmó ella.