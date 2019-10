El ataque de Cardozo a los futbolistas de Chivas luego de ser despedido

José Saturnino Cardozo no se ha guardado nada en una entrevista que concedió para la cadena Fox Sports al hablar sobre su antiguo trabajo en las Chivas de Guadalajara.

El ahora ex entrenador del Rebaño Sagrado afirmó que el plantel que se le armó para afrontar este Clausura 2019 no llenó por completo sus expectativas.



"José Luis Higuera (directivo de Chivas) siempre nos dio respaldo, la verdad tomó la decisión porque tenía que tomarla. Por los resultados, porque es un equipo grande y no podía seguir perdiendo más puntos", dijo.

Luego añadió: "A lo mejor no llenaron todas las expectativas, no me defraudaron, pero no llenaron todas las expectativas que queríamos nosotros".



El estratega guaraní señaló que nunca pudo darle el estilo de juego que él quería ver durante los partidos de su equipo, y que por eso asume con toda la responsabilidad del fracaso.



"Nunca se jugó como pretendía que jugara el equipo. Me gusta que mis equipos sean alegres en el campo, que mi equipo intente jugar bien y ataque con mucha gente. Nunca logré que el equipo jugara como yo pretendía. El no ganar partidos empieza a generar dudas, es donde empieza a haber problemas de convencimiento", indicó el paraguayo.

Las Chivas de Guadalajara están fuera de fase de liguilla actualmente, pues están en la posición #11 con 15 puntos.

"Nosotros teníamos que estar los once prendidos. Si arrancábamos con dos jugadores que no estuvieran en su mejor nivel, lo íbamos a padecer. Teníamos que estar todos, porque no teníamos un jugador que marcara la diferencia individualmente. Nosotros teníamos un mercado muy limitado. No es excusa, es una realidad", puntualizó sobre el hecho que las Chivas solamente ficha futbolistas mexicanos.