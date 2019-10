Carlos Vela se destapa y explica por qué rechazó jugar la Copa Oro con México

Gerardo "Tata" Martino brindó este martes la lista preliminar de México para la Copa Oro 2019 y en la misma destacó la ausencia de varios referentes, entre ellos Carlos Vela. El atacante explicó los motivos por los que rechazó la invitación.

Mercado MX: ¿Keylor Navas? Chivas busca repatriar jugador y América con renovaciones

"Yo hablé con el 'Tata', tuvimos una larga conversación y fueron dos cosas fundamentales: La primera es temas familiares donde yo tengo mis prioridades, pero es uno de mis factores importantes. Otra es que he tenido mis procesos, mis oportunidades, y tampoco pasó nada con Carlos Vela. Hay que darle oportunidad a jóvenes que lleguen al Mundial, yo ahí voy a tener 34 años y no hay ningún problema", dijo en entrevista a Univisión Deportes.

Esta no es la primera vez que el atacante rechaza vestir la camisa del Tri y sabe que estas decisiones tienen repercusiones.

"Tomé esta decisión después del Mundial, lo hablé con mi familia y le dije al 'Tata'. Yo le dije a él y él a mí, no se sabe qué va a pasar en el futuro, es una persona. No pido que entiendan mi decisión, simplemente respetarla", agregó.

Hora de un cambio generacional en el Tri

Vela ahora pasará a ser un aficionado más de la selección mexicana, cuenta que les estará apoyando desde afuera y les desea suerte.

"Yo voy a apoyarlos y ojalá tengan un gran éxito y que lleven a México a un lugar donde no pude llevarlos. Los que vienen pueden salir mejores que yo y ojalá, ese sería un buen síntoma de que México podrá conseguir algo importante. Yo le dije al 'Tata', mi teléfono está abierto para cualquier ayuda y apoyo que necesite".

Pero no cierra las puertas del todo al equipo azteca. Dice que siempre estará cuando se le necesite.

"Al final esto da muchas vueltas, uno nunca sabe, pero el 'Tata' sabe mi postura, sabe cómo pueden ser las cosas, él es el entrenador, él convoca a quien cree que debe convocar y los demás debemos apoyar al que esté, no criticar al que no está o por qué no vino. Hay que ver qué está en la convocatoria y darle toda la confianza e importancia a los que estén y que puedan ganar muchas cosas con la Selección", cerró.