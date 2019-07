¡Tremendo Pleito! Tomás Boy a André-Pierre Gignac: "Yo soy el número uno"

Se caldearon los ánimos durante el choque entre Chivas de Guadalajara contra Tigres. Al minuto 64 se marchó expulsado el técnico Tomás Boy por un cruce de palabras con el delantero francés André-Pierre Gignac.

Ver Tabla de Posiciones de la Liga Mexicana

Ambos se encararon y el timonel tapatío perdió los estribos, le mentó la madre "con toda el alma" al delantero felino y le gritó en repetidas ocasiones "yo soy el número uno".

El árbitro le mostró la segunda amarilla a Boy y luego la roja, mientras salía del campo Gignac le decía a los jugadores del Rebaño que su técnico "está loco". El estratega no se quedó callado: "te veo afuera", le dijo.

Tomás Boy da su versión de lo ocurrido

Horas después del juego, el entrenador de las Chivas habló sobre lo ocurrido y aseguró que el francés llegó a provocarlo y cayó en su juego.

"Gignac vino a reclamarme no sé qué cosa y fui víctima de una provocación. Entiendo que Gignac cuando no le salen las cosas quiere solucionar todo de palabras, tiró balonazos y empezó a hacer muchas cosas. Me enganché y no debo de hacer eso, pero yo fui provocado. El árbitro como me pidió regresar al área técnica y como no me regresé me expulsó, pero no tengo nada contra Gignac, él se dirigió a mí, yo no me meto con los jugadores adversarios", dijo en entrevista a Fútbol Picante.

Y agregó: "Ya cuando le contesté, sí le dije, porque yo soy el número 1, porque él me va a rebasar en goles, pero yo hablo de otra cosa. De calidad a calidad es otra cosa".

Gignac y Boy están empatados como máximos goleadores históricos oficiales de Tigres con 104 goles cada uno, ingrediente que parece haber detonado la rivalidad entre estos símbolos de la institución.