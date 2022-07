Dani Alves defiende a su esposa tras ser vinculado con los Pumas: ‘‘No jodan y viva México, cabrones’’

“No sé qué pasará, pero solo dijo que no inventen... Así que no jodan y viva México, cabrones”, escribió Alves en su cuenta de Twitter.

Por su parte, Andrés Lillini, técnico de Pumas, comentó en la previa del partido amistoso contra el Celta de Vigo, que su directiva no le ha comunicado nada acerca de la posible llegada del brasileño al club.

‘‘Yo no tengo ninguna clase de noticias por parte de la directiva, esta mañana estuve con ellos y del tema no se toca. No soy el hombre adecuado para contestar eso porque no tengo ningún tipo de información”, explicó.