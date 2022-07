Juan Carlos Gabriel de Anda admite por qué fue despedido de Fox Sports y cuánto ganaba: ‘‘Llegué ebrio y no me arrepiento’’

Juan Carlos Gabriel de Anda fue uno de los analistas más polémicos que tuvo Fox Sports hace varios años. Gracias a su capacidad para ver el fútbol, pese a que no fue jugador profesional, poco a poco se convirtió en uno de los conductores principales de la cadena y escaló en popularidad entre la audiencia. El nuevo ideo del Gullit Peña en estado inconveniente y se hizo viral Sin embargo, en una ocasión sorprendió a todos por el estado en el que llegó al programa ‘La Última Palabra’. Se rumoró que el especialista se fue a trabajar pasado de copas y esto le costó su puesto en la reconocida empresa. Tuvieron que pasar cerca de ocho años para que De Anda detallara qué pasó aquella vez y por qué terminó su relación laboral con Fox Sports. En una entrevista con su amigo Jorge ‘Burro’ Van Rankin, el analista admite lo que causó su salida de la televisora. “A Fox Sports sí llegué pedo y me costó la chamba, pero no me arrepiento’’, así de tajante respondió ‘El Potro’. Ante la insistencia de Van Rankin por conocer los detalles del acontecimiento, Juan Carlos dijo que se convirtió uno de los analistas más importantes de la cadena porque podía narrar, analizar y comentar los partidos.

''No existe un güey en la televisión deportiva que no sea figura, te lo apuesto, que no haya sido figura futbolística, alguien profesional que 'ni fu ni fa', sin pena ni gloria en el fútbol profesional, al fin, que haya llegado a los medios de comunicación y que en menos de cinco años estuviera en todos los programas de Fox narrando, sin que nadie me enseñara. Comenté, hice análisis, eché desmadre. Además, yo entré en un programa en Fox en donde estábamos pedo, desmadrosos y hasta crudos", reconoció. Su contrato en Fox Sports ''Yo tenía un contrato de un millón de dólares por tres años en Fox Sports, de las nueve producciones del canal yo estaba en todas porque narré sin saber hacerlo, analicé, fui panelista y también eché desmadre. Ese es Juan Carlos Gabriel de Anda porque llevo ocho años escuchando que la gente me diga 'llegaste pedo'. Me equivoqué, pero también soy una persona altamente capacitada y talentosa que cuando me fui a ESPN fue lo mismo, estuve en todos sus programas", afirmó. Debido al desgaste que vivió en la televisora por todos los programas en los que participaba, desde su perspectiva renunció "mentalmente", por ello cometió errores como aquella ocasión en 2015 cuando llegó ebrio al trabajo.