La imperdible reacción de la esposa de Dani Alves por el supuesto fichaje del brasileño con Pumas: ‘‘No inventen’’

Pero eso no es todo. Joana Sanz subió más tarde una historia en donde la prensa azteca señala los supuestos motivos por el que Dani Alves aún no concreta su fichaje con Pumas. Indican que el jugador quiene asegurarse que Tite le tenga un lugar fijo para estar en el Mundial de Qatar y otro es el deseo de su esposa, quien estaría diciéndole que regrese al fútbol brasileño y rechace México.

‘‘Periodista que si no tienen noticia, se la inventan. Me gustaría saber por qué siempre se lo achacan a las mujeres los éxitos, fracasos o decisiones de los hombres. Yo no opino en decisiones que puedan interferir de manera negativa en el futuro de alguien, porque si se da esa negativa no quiero que miren para mi lado. Otra cosa, ese deseo que me adjudican me resulta gracioso, ya que nunca tendría como deseo de destino un país fuera de Europa. Aquí no dependo de lo que yo deseo o me venga mejor, depende el objetivo que tiene por cumplir mi pareja y que yo apoyo sobre cualquier cosa. Hay que sentirse realizados en la vida y no abandonar nunca los objetivos por comodidad. Así que respeten con el respeto que todos nos merecemos’’, replicó la modelo.

DT de Pumas se pronuncia

Este miércoles, previo al juego de preparación contra el Celta de Vigo, Andrés Lillini, estratega de los felinos, se refirió al tema de Dani Alves y explicó que hasta el momento la directiva no le ha notificado si se concretará o no la llegada del brasileño.

“Con respecto a lo que decías de Dani Alves yo no tengo ninguna clase de noticias por parte de la directiva, esta mañana estuve con ellos y del tema no se toca. No soy el hombre adecuado para contestarte eso porque no tengo ningún tipo de información”, comentó.

Cabe mencionar que Pumas disputó un partido amistoso contra el Celta de Vigo en la Ciudad Universitaria en el que empataron 1-1.