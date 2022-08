¡Polémica! Dani Alves le responde a Rivaldo: ‘‘Para hacer lo que yo hago hay que tenerlos bien puestos’’

Tras esas declaraciones de Rivaldo , el lateral no se quedó callado y respondió tajante a través de su cuenta oficial de Twitter: ‘‘Para hacer lo que yo hago hay que tenerlos bien puestos... si no, solo queda hablar’’.

El exfutbolista cree que en caso de ser llamado a la ‘Canarinha’, Alves no será titular indiscutible y que llegaría para motivar al grupo con su experiencia.

Rivaldo , exjugador del Barcelona y campeón del mundo en 2002, manifestó en una entrevista con TUDN que no tiene claro la incorporación de Alves al conjunto universitario.

Alves ya había manifestado que su decisión por llegar a Pumas es porque considera que la institución es ‘‘mucho más que fútbol’’.

‘‘Pumas es una universidad que dan derechos igual que a todos, una universidad une a la sociedad, forma personas, eso me apasiona, me vuelve loco, es lo que más platico. Para tener igualdades hay que estar más ocupados, la vida no solo es fútbol, por eso estoy acá, a disfrutar del fútbol mexicano, quiero aportar a mi equipo todo lo que sé’’, declaraba el brasileño.