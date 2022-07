Dani Alves revela por qué se fue a Pumas, el otro club mexicano que buscó ficharlo y recado para los que critican su edad

‘‘Yo pienso que las cosas buenas en la vida se esperan un poquito. Estoy contento de estar aquí, de vivir esta experiencia. Tengo una relación desde chiquitito con México, no sé, pero siempre me movía de alguna manera este país. Toda mi infancia con el ‘Chavo’, el ‘Chapulín Colorado’... marcaron mi infancia’’, declaró Alves .

Seguidamente, el jugador reveló que sí existieron contactos con otro equipo mexicano, pero ya le había dado su palabra a los Pumas.

‘‘Me gustaría agredecer a toda la gente de León que ha estado ahí también, enamorando como dicen en Brasil, pero cuando salió la oportunidad de salir de Sao Paulo y del Barcelona, sabíamos que había iniciado una relación con Pumas. Había dicho que en ese momento no, que más adelante, lo puse como prioridad. Tengo la costumbre de cumplir con lo que hablo’’, comentó.

Periodista de ESPN se burla de Dani Alves tras llegar a Pumas

Pumas pertenece a la máxima casa de estudios de México y se trata de una de las universidades más reconocidas de Latinoamérica. Esto volvió loco al brasileño.

‘‘Pumas es mucho más que fútbol, es lo que intento desde que me veo como persona, como profesional, y por mi círculo de ‘famoseo’, si flipo mucho más con todo eso de la gente y creó una distancia que no existe, todos somos iguales, somo seres humanos, y luchamos por lo mismo, el ser humano no es más importante por cuántas veces sales en la tele, no es esa la razón, siempre me gustaría ir donde haya cosas más importantes como venir acá’’, explicó Alves.