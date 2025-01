Javier Aguirre revela que estuvo a punto de renunciar como entrenador de la selección de México y confirma el motivo

“Entiendo tus razones. Duilio (Davino), Ivar (Sisniega) y Mikel (Arriola) me han dicho que las cosas no cambian. Pensé en renunciar y Juan Carlos me dijo ‘que ni se te ocurra, es un tema de otra índole’. Aquí estoy, sigo con la misma ilusión, me da tristeza, porque me parecía una decisión que podía ayudarnos a todos. Sé las reglas del juego, las no escritas, los códigos, convivo con ellas, lo he visto todo o casi todo”, dijo Javier Aguirre, entrenador de la Selección Mexicana, previo al juego contra Internacional de Porto Alegre.

Juan Carlos Rodríguez fue el directivo que convenció a Javier Aguirre de que regresara para hacese cargo de la Selección de México, después de la salida de Jaime Lozano.

‘La Bomba’ dejó la Federación Mexicana de Fútbol debido a que no pudo conseguir el apoyo de todos los equipos para la llegada de un fondo de inversión y el “Vasco” Aguirre analizó seguir el mismo camino en el representativo mexicano.

“No cambia nada, porque Juan Carlos tomó su decisión. El plan ya estaba hecho, pero no se ha tocado nada. Se habló que había dos juegos en Sudamérica, recuerdo siendo jugador, me tocó jugar Selección Mexicana contra equipos. No es nuevo, necesitas jugar. No sé si ha sido fácil o difícil. No cambia nada, el plan lo tiene Duilio hace tiempo, no se presentó en la última asamblea por las razones que sabemos y está todo diseñado todo de aquí al Mundial. La certidumbre es la misma, me reuní con Mikel, Ivar y Davino, el mensaje era de los dueños hacia mí, que todo seguía igual, trabajando, sin perder tiempo. Estos juegos son de preparación. Estamos intentando elegir a los mejores jugadores”, comentó Javier Aguirre.