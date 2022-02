El ‘agarrón’ de José Ramón Fernández y David Faitelson en plena transmisión: ‘‘Eres un descarado, cínico e hipócrita’’

Y es que todo inició cuando ‘Joserra’ le recordó a David cuando era un férreo crítico de Marcelo Míchel Leaño hace un par de meses, luego de que abordaron el respaldo que tiene el entrenador de Chivas y volcaron el tema hacía Santiago Solari.

“¿A pesar de todo lo que dijiste de Leaño hace dos meses? ¿Ya cambiaste tanto? Leaño, Peláez, Peláez, Leaño... todo el tiempo era lo mismo, te la pasaste dos meses diciendo eso. Puedes pasar un año y decir lo que quieras. No estamos para correr técnicos, estamos para definir quién está recibiendo más respaldo”, dijo Fernández.

Faitelson respondió recordándole la poca crítica que le ha tenido al América durante los últimos años y cómo ha bajado de intensidad desde que Solari llegó la banquillo azulcrema.

“Yo no corro técnicos, yo no tengo ese poder. Tengo que dar mi punto de vista. Tú quieres defender a como dé lugar a Santiago Solari, no sé por qué. Misteriosamente no criticas al América como lo criticabas hace 40 años. Una de las grandes tradiciones de nuestro fútbol era José Ramón golpeando al América, pero ya no lo golpea”, dijo David para encender a su maestro.