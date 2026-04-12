Tabla de posiciones Liga MX: Cruz Azul rescató el empate ante el América; Chivas fue goleado, pero sigue líder

El argentino <b>Juan Brunetta</b>, con dos goles, su compatriota <b>Ángel Correa</b>, con uno, y el uruguayo <b>Rodrigo Aguirre</b>, con el otro, le dieron la victoria a los <b>Tigres</b>, en tanto <b>Daniel Aguirre</b> descontó por las <b>Chivas </b>del entrenador argentino <b>Gabriel Milito</b>.E otro de los partidos, el <b>Pachuca </b>goleó 4-2 al <b>Santos Laguna</b>, con tres tantos de<b> Víctor Guzmán</b> y uno de <b>Carlos Sánchez</b>. Los 'Guerreros' descontaron con una diana del argentino <b>Lucas Di Yorio</b> y un tanto en contra de <b>Jonatan Ramírez</b>.Por su parte, <b>Atlas </b>y <b>Monterrey </b>empataron sin goles (0-0), mientras que <b>Querétaro </b>derrotó 3-1 al <b>Necaxa</b>.