Tabla de posiciones Liga MX: Cruz Azul rescató el empate ante el América; Chivas fue goleado, pero sigue líder

En la decimocuarta jornada del campeonato, Patricio Salas le dio ventaja a las águilas y Omar Campos rescató la igualada para los celestes.

América y Cruz Azul empataron 1-1 anoche en el denominado 'Clásico Joven', uno de los duelos más esperados del torneo Clausura de la Liga MX, y la 'Máquina' recuperó el segundo lugar del torneo.

América comenzó mejor, ya que creó peligro con el uruguayo Brian Rodríguez y el estadounidense Alejandro Zendejas, que en el minuto 17 le puso un balón a Salas, letal con el golpe de cabeza.

Cruz Azul reaccionó con vigor y comenzó a pisar el área rival, aunque sin inquietar la portería defendida por Rodolfo Cota, que sigue siendo titular ante la lesión de gravedad que sufrió Luis Malagón hace unas semanas.

En el 45+3, Carlos Rotondi le puso un balón a Campos, quien sacó provecho del desorden de la defensa de los azulcremas, y de pierna zurda puso el 1-1.

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Cruz Azul empezó mejor la segunda parte, América adelantó líneas y equilibró el partido, con dominio alterno, sin llegadas peligrosas a las áreas.

La 'Máquina' llegó a ocho victorias, cuatro derrotas, dos empates y 28 puntos, y saltó al segundo lugar por mejor diferencia de goles a favor y en contra que el Pachuca. Ambos están tres puntos debajo del líder Guadalajara, que fue goleado más temprano por los Tigres (4-1).