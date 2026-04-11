Tigres golea a Chivas en la Liga MX: goles y resumen de la paliza con inspirada noche de Ángel Correa

Con el resultado, Tigres llegó a 20 puntos y ascendió al sexto lugar, los ocho primeros que avanzan a la fase final. A pesar de la derrota, el Guadalajara se mantiene en la cima con 31 unidades.En un partido de ida y vuelta, Tigres tomó ventaja al minuto 16 cuando Correa robó un balón en la salida de Chivas y cedió a la entrada de Brunetta, quien empujó la pelota a la red para el 1-0.Guadalajara reaccionó. Empató al 25 en un centro por izquierda de Bryan González que remató Daniel Aguirre.El local volvió a la carga al 42, de nuevo con el buen pie de Correa, que sirvió al desmarque de Rodrigo Aguirre, quien cabeceó para vencer a Raúl Rangel y celebrar el 2-1.Cuando apenas comenzaba el segundo tiempo, Brunetta escapó por la izquierda, entró al área y centró a la incursión de Correa, quien cabeceó al ángulo para el 3-1.