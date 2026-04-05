América se dejó empatar ante el peor equipo y Cruz Azul sufre inesperada caída en la Liga MX

Los colombianos <b>Diber Cambindo</b> y <b>Daniel Arcila</b> marcaron para darle al <b>León </b>la victoria sobre los Rojinegros; el <b>Querétaro </b>se impuso a los 'Diablos' con diana de<b> Alí Ávila</b>, en tanto el italiano<b> Joao Pedro</b> y <b>David Rodríguez</b> le dieron al triunfo al <b>San Luis</b> en casa de Rayados. La fecha 13 empezó el viernes, cuando el <b>Tijuana </b>del entrenador uruguayo<b> Sebastián Abreu </b>venció por 1-0 a <b>Tigres</b>, <b>Necaxa </b>derrotó por 2-1 al <b>Mazatlán </b>y <b>Juárez</b> empató 1-1 con el <b>Puebla</b>.La jornada concluye este domingo cuando el líder <b>Guadalajara </b>reciba en el Estadio Akrom a los <b>Pumas</b> de <b>Keylor Navas</b>.