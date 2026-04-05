América se dejó empatar ante el peor equipo y Cruz Azul sufre inesperada caída en la Liga MX

El colombiano Cristián Dájome convirtió en el minuto 83 para darle este sábado al Santos Laguna un heroico empate 1-1 con el América, que jugó 22 minutos con un hombre más en el Clausura de la Liga MX. En la primera mitad, el América tuvo la posesión de la pelota a su favor 56-44, pero el Santos fue el más incisivo, con tres disparos a puerta por uno su rival.

Santos estuvo cerca de tomar ventaja en el 14', cuando el argentino Lucas Di Yorio disparó a puerta con el guardameta Rodolfo Cota fuera de su posición, pero Erick Sánchez salvó a las águilas con un cabezazo. En la segunda parte, el guardameta de Santos, Carlos Acevedo, confirmó su gran momento de forma deportiva, al salvar por lo menos cuatro veces a su equipo, último de la tabla de posiciones, que luchó sin complejos ante el favorito. Kevin Picón fue expulsado por juego violento en el 78', lo cual dejó al cuadro de casa con 10 hombres en la cancha. Dos minutos después, Gutiérrez anotó de zurda para poner delante a los azulcremas. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Santos, que no dejó de luchar, empató en el 83', cuando Dájome sacó provecho de un error de la defensa y con un derechazo puso el balón en la red.

América acosó al rival en los minutos finales; sin puntería y apenas pudo empatar. Subió al sexto lugar con cinco victorias, tres empates, cinco derrotas y 18 puntos, 12 menos que el líder Guadalajara y el doble de Santos, que continúa en el fondo de la clasificación.

DERROTA DE LA 'MÁQUINA' EN CASA

Antes, el brasileño Kenedy hizo dos goles para darle al Pachuca una victoria por 1-2 sobre Cruz Azul, que perdió su racha de 15 partidos sin derrotas. Kenedy hfue la gran figura de los 'Tuzos' con su doblete al minuto 5 y 58 mientras que el nigeriano Osinachi Ebere descontó por los celestes al 45+2. En los otros partidos del sábado, León venció en casa al Atlas (2-0), Querétaro le quitó el invicto al bicampeón Toluca (1-0) y San Luis se impuso de visita sobre Monterrey (1-2).

Los colombianos Diber Cambindo y Daniel Arcila marcaron para darle al León la victoria sobre los Rojinegros; el Querétaro se impuso a los 'Diablos' con diana de Alí Ávila, en tanto el italiano Joao Pedro y David Rodríguez le dieron al triunfo al San Luis en casa de Rayados. La fecha 13 empezó el viernes, cuando el Tijuana del entrenador uruguayo Sebastián Abreu venció por 1-0 a Tigres, Necaxa derrotó por 2-1 al Mazatlán y Juárez empató 1-1 con el Puebla. La jornada concluye este domingo cuando el líder Guadalajara reciba en el Estadio Akrom a los Pumas de Keylor Navas.