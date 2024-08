Oficial: Martín Demichelis es presentado como nuevo entrenador del Monterrey de México

“Sabemos que la institución va en crecimiento y el desafío es ser protagonistas, siempre. Independientemente quién sea el rival o la cancha donde nos toque jugar”, dijo en sus primeras palabras.

“No hay que regalar minutos, no hay que regalar acciones, segundos. Desde el principio al final. A mi me gusta ser intenso a la hora de recuperar, de no darle la mayor cantidad de tiempo posible al rival, forzar errores para volver a tener la pelota. No concibo otra manera de practicar este deporte”, dijo.

Con Monterrey su idea es construir “un equipo solido, competitivo” y que solo se logrará si se trabaja “de forma mancomunada (dirigencia y CT) para el bien de la institución”.

Monterrey “tiene un deseo muy grande de crecimiento. Por eso estamos acá, para seguir creciendo, para ganar”, espetó el argentino.

Por su parte, Noriega se mostró complacido tras haber cerrado el acuerdo con Demichelis hasta el 2026.

“La llegada de Martín nos ilusiona. Encontramos en él la mejor forma de darle continuidad al modelo de juego. Es un técnico que ha estado acostumbrado a ganar toda la vida (...) lo mismo tenemos acá (exigencia). Su preparación nos convenció que nos va a ayudar a dar ese salto de calidad que necesita la institución”,