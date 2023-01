¿Y los precios? La dura crítica de Martinoli al restaurante de Salt Bae: “Hasta le echa sal de más a la carne”

Esto piensa Martinoli de Salt Bae

Martinoli, en su regreso a México tras el Mundial contó que: “lugares de carnes como ese hay mil” en el mundo, por lo que no recomienda desembolsar tales cantidades económicas.

“Yo no quería ir, el tipo hasta le echa más sal de lo que pensé, en vivo se ve más cabrón la cantidad de sal que le avienta a la carne. Es mamador el tipo, el restaurante es mamador, sinceramente no me parece la gran cosa. La carne es buena, pero lo demás del restaurante no me parece de gran nivel. Ni las mesas del lugar, ni la que nos tocó, ni como está acondicionado el lugar es de un sitio mamón, es verdaderamente caro, sinceramente no vale la pena”, declaró el narrador en Los Farsantes.

Y agregó: “Ni cuenta te das cuando viene. Nos tuvieron esperando como 40 minutos la carne, el güey no llegaba y de pronto aparece de la nada con un séquito, hace su mamada de la sal y se va. Al final no sé quién pidió la foto y solo me puse. Para mí no vale la pena, todo lo que rodea al restaurante no lo vale, es una mamada desproporcionada lo que pagas para la experiencia que recibes. Para mí no es más que un restaurante de carnes como hay mil, cero estrellas le doy”.