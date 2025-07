Se espera que en la madrugada del martes aterrice en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y firme lo antes posible con el conjunto auriazul, que espera tenerlo ya disponible este viernes cuando enfrenten a Querétaro en la tercera jornada del torneo Apertura 2025 de la Liga MX.



"El Club Atlético Newell's Old Boys informa a sus socios, socias e hinchas que el futbolista Keylor Navas ya no forma parte del plantel profesional de fútbol y continuará su carrera en Pumas de México", informó en un comunicado en redes sociales.

"Esta decisión ha sido tomada en función de la convicción de sostener un proyecto colectivo donde el compromiso, la profesionalidad y el respeto por los valores del club son pilares innegociables".

"Creemos firmemente que para alcanzar nuestros objetivos deportivos y humanos, es indispensable que cada integrante camine en la misma dirección, priorizando siempre lo grupal por sobre lo individual".



Keylor Navas volvió a quedar en el centro de la polémica en Newell’s tras solicitar a la dirigencia y al cuerpo técnico no ser titular minutos antes del partido ante Banfield en el estadio Marcelo Bielsa.

"Nuestro camino es claro: unidad, esfuerzo y pertenencia. Bajo esos valores seguiremos trabajando día a día para honrar la camiseta y el sentimiento de nuestra gente".

¿Cuánto pagó Pumas por el traspaso de Keylor Navas?

Pumas se convertirá en el octavo equipo que defenderá Keylor Navas en su carrera, misma que inició en el Saprissa de su país para posteriormente emigrar a España en el 2010, país en el que estuvo en las filas del Albacete, Levante, hasta que finalmente llegó al Real Madrid en el 2014, donde ha vivido sus mejores momentos.

Keylor Navas llega a Pumas con un palmarés en el que presume 29 títulos, entre los que destacan tres Champions League, una Liga de Campeones de la Concacaf, cuatro Mundiales de Clubes, tres Supercopas de Europa, así como una Liga de España, seis de Costa Rica y tres de Francia.

Keylor Navas se convierte en el cuatro refuerzo de Pumas de cara al Apertura 2025. Los universitarios anteriormente anunciaron las llegadas de Aaron Ramsey, quien todavía no debuta con los felinos, además de las contrataciones de Pedro Vite y Álvaro Ángulo.

Según el comunicado de Newell's, Pumas pagará hasta dos millones de dólares por traspaso de Keylor Navas.

"El acuerdo le representará el Club Atlético Newell's Old Boys una compensación económica por valor de u$s 1.900.000, más u$s 100.000 en variables a cargo de Pumas, llegando así a los u$s 2.000.000".