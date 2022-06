Rafa Márquez cuenta el duro momento cuando su nombre apareció en la ‘lista negra’ de Estados Unidos: ‘‘Cuando se acaba ni perdón te piden’’

Pese a confiar en su inocencia, al principio no quería salir de su casa por temor a las críticas. Además no podía retirar dinero de sus cuentas. Pero hubo gente que lo apoyó y hasta pagó sus gastos.

Rafa Márquez cuenta el día que regaño a un joven Leo Messi

“Un día salí a cenar con mi esposa en Guadalajara y toda la gente nos empezó a ver, especulaban. Terminando la cena, pedí la cuenta y me dijeron que ya la habían pagado, pero yo no conocía a nadie. Me dijeron: ‘la mesa de aquí al lado y también la mesa de allá me dicen que si quieres tomar algo, ellos invitan’. Casi se me salen las lágrimas por el cariño y el respeto de la gente. Eso vale más que la ching*** que me hicieron”, reconoció el ‘Káiser’.

Cuatro años después, en septiembre del 2021, Rafa Márquez, sus empresas y asociaciones fueron eliminados de la ‘lista negra’ del Departamento del Tesoro, sin siquiera ofrecerle una disculpa por señalarlo como presunto delincuente.